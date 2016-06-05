Başbakanlık Müsteşarı kim olacak; işte en güçlü adaylar...

Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesinin ardından Başbakanlık koltuğuna oturan Binali Yıldırım'ın Davutoğlu’nun göreve getirdiği devlet bürokrasisinin en tepe ismi olan Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu’yla çalışmak istemediği iddiasının gündeme gelmesinin ardından, müsteşarlık koltuğu için 4 isim aday gösteriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, eski TCDD müdürü Süleyman Karaman, Valiler Kararnamesi ile merkeze alınan eski Antalya Valisi Muammer Türker’in yanı sıra yeni Antalya Valisi Münir Karaloğlu’da adaylar arasında yer alıyor. Ancak Karaloğlu’nun şansı diğer adaylara göre daha düşük.

AKP döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğuna oturan isimler devamında da hep önemli görevlere geldi. 2003-2007 arasında müsteşarlık yapan Ömer Dinçer, daha sonra siyasete girdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koltuklarına oturdu. Ardından bu 2007-2013 arasında müsteşarlık koltuğuna oturan Efkan Ala, halihazırda İçişleri Bakanı... Ala’dan sonra o koltuğun sahibi olan Fahri Kasırga ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri.

64. hükümet döneminde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 13 Ekim 2014 günü bu göreve Kemal Madenoğlu’nu getirdi. Madenoğlu’nun atamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sorun olduğu da o dönem basına yansımıştı. Davutoğlu koltuğu Binali Yıldırım’a devrettikten sonra, Yıldırım’ın Madenoğlu ile çalışmayacağına dair iddialar gündemden düşmedi. Peki Madenoğlu ile devam edilmeyecekse devlet bürokrasisinin kara kutusu sayılan o koltuk için en güçlü adaylar kimler?

Hürriyet’te yer alan habere göre, ilk bilgi Binali Yıldırım yakın çevresine “Aklımda iki isim var” dediği, ama isimleri paylaşmadığı yönünde. Biraz üzerine gidince, iki ismin, Rizeli olan Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile Konyalı Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik olabileceği bilgisine ulaşıldı. Ancak, Münir Karaloğlu, Bursa’dan Antalya’ya vali olarak atandı. Bu da gözlerin Faruk Özçelik’e çevrilmesine neden oldu. Mülkiye mezunu olan Özçelik, 2003’ten beri Başbakanlık kadrosunda; 2009’a kadar Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı, o tarihten 2014’e kadar da aynı yerde genel müdür olarak görev yaptı. 2014’ten beri de Gençlik Spor Bakanlığı’nda müsteşar olan Özçelik, en güçlü aday olarak görülüyor. Başbakanlık çevresinden bir kaynak ise “Başka adaylar da olabilir” dedi.

Diğer güçlü aday

Güçlü adaylardan biri, Başbakan Binali Yıldırım’ın yakın çalışma arkadaşı, eski TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman. İTÜ Makine Bölümü Mezunu olan Karaman’ın avantajı çok. Ancak, en büyük dezavantajı, mühendis olması. Çünkü, bürokraside, Başbakanlık Müsteşarlığı görevindeki bir ismin mevzuatı çok iyi bilmesi gerektiği görüşü hâkim ve siyasetçilere bu konuda baskı var. Ayrıca Karaman’ın Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı için de ismi geçiyor.

Merkezdeki aday

Bir başka sürpriz ise son kararname ile Antalya’dan Merkez’e alınan Vali Muammer Türker. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü iken Hakkâri Valisi olan Türker, Hakkâri’den sonra Ankara’ya dönmüş ve MGK Genel Sekreterliği görevini üstlenmişti. Türker, oradan da Antalya Valiliği görevine getirilmişti. Başarılı bir bürokrat olarak bilinen Türker’in Merkez’e alınması, Ankara’da kritik bir göreve getirileceği yorumlarına neden oldu. Ankara’da bürokrasi Başbakanlık Müsteşarı’nı bekliyor. Kesin olan bir şey var ki gelecek olan isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayını almış olacak.