-BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİNE MEHMET FATİH ÖNÜGÖREN GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Başbakanlık, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet bakanlıklarındaki bazı görevlere atamalar yapıldı. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Başbakanlık Müşavirliğine Mehmet Fatih Önügören getirildi. Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda Hazine Başkontrolörlüğüne Zeynep Bahar İncesulu Aydın, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Denetleme Uzmanlığına Tercan Tiryaki atandı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Planlama Uzmanı Mehmet Metin Eker getirilirken, Maliye Bakanlığı Maliye Başmüfettişliklerine Maliye Müfettişleri Nurettin Köse, Mustafa Sevgin, Şaban Küçük, Göktuğ Göktaş, Emrah Akın, Emre Çelebiler ve Aziz Bora Elçin'in atanmasına karar verildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına da bazı atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Çorum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Giresun Bayındırlık ve İskan Müdürü Nidai Köroğlu, Giresun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne de Kars Bayındırlık ve İskan Müdürü Hasan Saka'nın getirilmesi uygun görüldü.