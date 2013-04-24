Başbakanlık müfettişleri, Emniyet'te böcek aramış!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yasadışı dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından görevlendirilen Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişleri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nde inceleme yaptığı ortaya çıktı. Müfettişlerin, İstihbarat Dairesi’nin dinleme kayıtlarını incelediği öğrenildi.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbakan Erdoğan’ın konutunda ve ofisinde “böcek” olarak tabir edilen dinleme cihazlarının bulunmasının ardından harekete geçmiş, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

MİT, bir yandan cihazları araştırırken, Teftiş Kurulu da böceği kimin koymuş olabileceğine yönelik incelemelere başlamıştı.

Emniyet’e gittiler

Tolga Şardan’ın Milliyet’teki haberine göre, halen MİT tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri, geçen günlerde polis kaynaklı dinlemelerin kalbi olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’ne gitti.

Başbakanlık onayı ile çalışmalarını yürüten müfettişler, İstihbarat Dairesi yöneticileriyle görüştükten sonra birimin kalbi olarak tanımlanan, dinleme ve izleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Teknik Şube Müdürlüğü’nde inceleme yaptı.

Dinlemeler incelendi

Müfettişler, MİT’in elde ettiği cihazla ilgili elde edilen bilgiler doğrultusunda Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki yetkililerin görüşlerini alırken, aynı zamanda birimdeki bazı dinleme ve izleme faaliyetlerini inceledi. Bu çerçevede, müfettişlerin bazı telefon dinleme kayıtlarını da inceledikleri öğrenildi.