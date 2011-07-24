-BAŞBAKANLIK KUPASI "DERVİŞ AĞA"NIN İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - At yarışlarında 60. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu jokey Yalçın Akağaç'ın'ın bindiği "Derviş Ağa" isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 2 bin metre çim pistte 3 ve daha yukarı yaşlı 12 İngiliz safkanın yarıştığı mücadelede Nevzat Ünlü'nün sahibi olduğu "Derviş Ağa", 2.02.83'lük dereceyle yarışı önde bitirdi. "Derviş Ağa'nın ardından Halis Karataş'ın bindiği "Hakkar", foto finiş sonucunda çok az bir farkla 2.02.84'lük derecesiyle ikinci, jokey Selim Kaya'nın bindiği "Mystical Storm", 2.03.03'lük derecesiyle üçüncü ve jokey Ahmet Çelik'in bindiği "Smerç" ise 2.03.07'lik derecesiyle dördüncü oldu. Koşunun birincisi olan "Derviş Ağa'nın sahibi Nevzat Ünlü 300 bin lira ödülün sahibi olurken, ikinci "Hakkar"ın sahibi Talip Öztürk 120 bin lira, üçüncü "Mystical Storm"un sahibi Can Şemenoğlu 60 bin lira ve dördüncü "Smerç"in sahibi Valeria Gürsel de 30 bin lira para ödülü kazandı. Başbakanlık Kupası Koşusu'nda son iki yarışı kazanan "Inspector" isimli safkan, bugünkü mücadelede dereceye giremedi. 2007 yılında Gazi Kupası Koşusu'nu kazanan "Inspector", 2009 ve 2010 yıllarında üst üste iki kez Başbakanlık Kupası Koşusu'nun galibi oldu. "Inspector", 60. Başbakanlık Kupası Koşusu'nu 5. sırada tamamladı.