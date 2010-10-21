-BAŞBAKANLIK KONUTUNDA TEK TİP TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi. Başbakanlık Resmi Konut'taki görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Görüşmede, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu. Başbakanlık tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, ''Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Eşit Süreli Askerlik Sistemi' başlıklı sunum çerçevesinde, askerlik sistemimizin mevcut durumu gözden geçirilmiştir'' denildi.