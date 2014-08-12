Başbakanlık için 4 ismin adı geçiyor

AKP MKYK sürerken Hüseyin Çelik basının karşısına çıktı ve 27 Ağustos’ta kongre kararı alındığını söyledi. AKP kulislerinde genel başkanlık için Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım ve Mehmet Ali Şahin isimleri öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kendisinden sonra partinin başına kimin geçeceği ve başbakan olacağına yönelik ilk toplantıyı dün partisinin en üst organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayarak gerçekleştirdi.

MKYK sürerken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği resepsiyonda yaptığı, “Ak Partiye geri döneceği” açıklaması geldi. Bu açıklamayı, MKYK henüz devam ederken, AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in basın toplantısı düzenlemesi izledi. Çelik de genel başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü kongrenin 27 Ağustos’ta yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bu durum görevi Erdoğan’a 28 Ağustos’ta devredecek olan Gül’ün kongrede genel başkanlığa aday olamayacağını netleştirdi. Gül’ün görev süresinin bitmesine bir gün kala kongrenin yapılacak olması AKP’nin “ara dönem” olarak nitelenen dönemdeki ilk adımının “Gül’süz kurultay” olduğunu da açığa çıkarttı. Böylece Gül Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken AKP’nin yeni genel başkanı ve yeni başbakanının ismi belirlenmiş olacak.

Abdullah Karakuş’un Milliyet’teki haberine göre, kulislerde yeni başbakan olarak Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in isimleri öne çıkıyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın ismi de gündeme getiriliyor.

Kulislerde 4 isim konuşuluyor

27 Ağustos’ta Gül cumhurbaşkanı görevinde olacağı için kongreye katılamayacak. Böylece AKP’nin ilk etapta Gül’süz bir formül üzerinde karar aldığı ortaya çıktı. Böylece Gül cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken AKP’nin yeni genel başkanı ve yeni Başbakanı’nın ismi belirlenmiş olacak. Kulislerde yeni başbakan olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Danışmanı Binali Yıldırım’ın isimleri öne çıkıyor. Beşir Atalay ismi de zayıf bir ihtimal olarak konuşuluyor. Bu isimlerden Davutoğlu, Yıldırım ve Arınç’ın şansı daha yüksek gösteriliyor. Şahin formülünün bazı açıklamaları ve konumu nedeniyle ikinci planda tutulduğu kaydediliyor.

Son karar kritik zirvede

Kulislerde partiye dönecek olan Gül’ün 2015 seçimleri sonrasında Başbakanlık koltuğuna oturabileceği ancak seçimlere kadar geçecek ara dönemde olumsuzluklar yaşanması durumunda, koltuğa hemen oturmasına yönelik planlamalar da yapılabileceği belirtiliyor. Gül’e yakın isimler ise Gül için Bayburt formülü gibi vekillerin istifa ettirilip orada ara seçim yapılması formüllerini de gündeme getiriyor. Gül ile ilgili nasıl bir formül oluşacağının ise Erdoğan ile Gül’ün yapacağı görüşmede ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

‘Gül’ün gelmesiyle ilgili değil’

AKP Sözcüsü Çelik, 28 Ağustos’tan önce kongre yapılmasının Gül’ün adaylığını engellemeye yönelik olduğu yorumlarının sorulması üzerine “Tarih Abdullah Gül’ün gelmesi ile ilgili değil Başbakanımızın gitmesiyle ilgilidir” dedi.

‘Ortak akılla kongre’

Kongrede sadece genel başkan seçimi olacağı ve MKYK’nın seçiminin olmayacağını belirten Çelik, “Toplantıda büyük kongre adayının kim olacağı üzerinde durmadık. İsimlendirme yapmadık. Başbakanımız istişarelerde bulunacak. Kimse Ak Parti’den kavga çatırtı beklemesin. Bir isim üzerinde uzlaşıp öyle kongreye gideceğiz. Ortak akılla bir isimde anlaşacağız ve onunla kongreye gideceğiz” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın Gül ile görüşeceğini de belirten Çelik, 27 Ağustos tarihi ile ilgili Gül ve Bülent Arınç’ın onayı olup olmadığı sorusu üzerine 27 Ağustos kararının MKYK’da oy birliği ile alındığını kaydetti.

Gül’ün partiye döneceğine yönelik mesajlarının hatırlatılması üzerine Çelik, “Sayın Gül’ün Ak Parti’ye dönmesinden daha tabii bir şey olamaz. Kimseye sürpriz gelmez. CHP’ye, İşçi Partisi’ne dönmesini bekleyen var mı, yok böyle şey. Sayın Başbakan ile Abdullah Gül arasında çatışma, küsüşme bekleyenler olabilir, hevesleri kursaklarında kalacak. Birbirlerinin rakibi değillerdir. Gül’ün başımızın üzerinde yeri var dedi başbakan. Hasretle kucaklamaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın durumu daha sonraki süreçte konuşulacaktır” dedi.

Unvan olmadan hizmet edebilir

Gül’ün 10 aydan sonra mı partide görev alacağına yönelik soru üzerine ise Çelik, “Teknik çıkarımları istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Gül partiye döndüğü zaman tecrübe birikimiyle hizmetleriyle partiye hizmet edebilir. Unvanı olmadan da partiye hizmet edebilir. Bir unvan verilecekse Kayseri’de il başkanı olması beklenmez. İlla başbakan, genel başkan olmayı gerektirmez. Zaten o da hesap yapmaz. Kendisi ‘hesabım yok’ dedi. ‘Ben bir siyaset dünyasının parçasıyım. Onların ne düşündüğü de önemlidir’ dedi. Gül Bey bu hesapları yapmaz” dedi. Çelik, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini alacağı 28 Ağustos’a kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

‘Kötü zamanlama’ iddiası

Erdoğan başkanlığında dün toplanan Ak Parti MKYK toplantısında yeni yol haritası ve seçim sonuçları masaya yatırıldı. Toplantı sürürken Cumhurbaşkanı Gül’ün “Ak Parti’ye döneceğine” yönelik mesajları geldi. Kulislerde, Gül’ün bu mesajının MKYK’da “kötü zamanlama” şeklinde değerlendirildiği iddiası konuşuldu. Gül’ün MKYK’nın toplantı halindeyken açıklama yapması, “Ben de varım, planlama buna göre yapılsın” mesajı verdiği yorumlarına da yol açtı.

Toplantı bitmeden açıklama

Gül’ün mesajlarının gelmesinin ardından yaklaşık yarım saat sonra Ak Parti’den basın toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamanın MKYK toplantısı bitmeden yapılması da dikkati çekti. Ak Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, basın toplantısında genel başkanın seçileceği olağanüstü kongrenin 27 Ağustos’ta yapılacağını açıkladı.