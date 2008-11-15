Başbakanlık: Gürhan'a kart verilmedi

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Almanya'daki Deniz Feneri davasında dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gürhan'a, ''Genel Müdürlükçe Sürekli Basın Kartı verilmediğini'' bildirdi.



Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organlarında, ''Mehmet Gürhan'a, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce sürekli basın kartı verildiği'' yönünde haberler yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, ''Genel Müdürlüğümüzce anılan şahsa Sürekli Basın Kartı verilmemiştir. Yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır'' denildi.