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Ekonomi

Başbakanlık, anlaşmayı teyit etti ATİNA (A.A)

09 Şubat 2012 19:52

-Başbakanlık, anlaşmayı teyit etti ATİNA (A.A) - 09.02.2012 - Yunanistan Başbakanlığı, AB ve IMF tarafından Yunanistan'a tahsis edilecek 130 milyar avroluk yeni kurtarma paketi için öngörülen tasarruf önlemlerinde anlaşmaya varıldığını teyit etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, hükümet ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka heyeti ile sabah yaptığı görüşmelerde açık kalan konu üzerinde ilerleme sağladığı ve tartışmaların sonuca bağlandığı kaydedildi. Siyasi parti liderlerinin troyka ile görüşmelerin sonucu hakkında anlaşmaya vardığı belirtilerek, bunun ardından ''Eurogroup toplantısının ışığında yeni programın içeriği üzerinde genel bir anlaşmanın'' olduğu ifade edildi.  AB ve IMF tarafından verilecek 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketi için istenen tasarruf önlemleri arasında yer alan ek emekli maaşlarındaki kesintiler konusu dün gece Başbakan Papadimos ile üç siyasi parti liderinin 7 saat süren toplantısında ana uzlaşmazlık konusu olmuştu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos Brüksel'de Eurogroup toplantısında nihai anlaşmayı sunuyor. Anlaşma hafta sonu Yunan Parlamentosunda onaya sunulacak.

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