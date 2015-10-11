Başbakanlık, Ankara'daki bombalı saldırı için 4 müfettiş görevlendirdi

Başbakanlık, Ankara'da en az 97 kişinin can verdiği bombalı saldırının ardından, olayın gerçekleşmesiyle ilgili tüm boyutları soruşturmak üzere 2 Mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, bombalı saldırılar sonrasında, devletin tüm birimlerinin olayın bir an önce aydınlatılması ve yaraların sarılması için görevinin başında olduğu vurgulanarak, İçişleri Bakanlığı tarafından hadisenin gerçekleşmesiyle ilgili tüm boyutları soruşturmak üzere 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiği kaydedildi.



TRT Haber'de yer alan açıklamaya göre, cenazelerin bir an önce ailelerine teslim edilmesi, yaralılara en iyi tedavi şartlarının sağlanması ve olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılması için tüm birimlerin görevi başında olduğu belirtilerek, gerekli açıklamaların Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yapılacağı bildirildi.