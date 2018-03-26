Gaziantep’te 'FETÖ’cü şirketlere kayyım olarak atanan AKP Gaziantep İl Başkanı Mahmut Birlik’in maaşını Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) soran CHP Meclis üyesi Uğur Kalkan’a yanıt verilmediği öne sürüldü. TMSF tarafından ödenen Birlik'in maaşı hakkındaki soruya BİMER'in, "Kurum bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğundan başvurunuz değerlendirilememiştir" şeklinde cevap verdiği iddia edildi. Cumhuriyet'yer alan haber, "Başbakanlık, 7 şirkete birden kayyım olan AKP'liye ne kadar maaş verildiğini açıklayamazmış" şeklinde yorumlandı.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, AKP Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik 15 Temmuz’un ardından TMSF’ye devredilen 'FETÖ’cü şirketlere kayyım olarak atanmıştı. CHP, Başbakanlık’a, “Söz konusu kişiye kayyım olarak atandığı firmalardan dolayı aylık ne kadar para ödenmektedir?” diye sordu. BİMER “Kurum bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğundan başvurunuz değerlendirilememiştir” yanıtı verdiği belirtildi.

Cumhuriyet, 9 Mart 2018’de AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Dış İlişkiler’den sorumlu Başkan Yardımcısı Birlik’in 15 Temmuz’un ardından TMSF’ye devredilen şirketlere kayyım olarak atandığını kamuoyuna duyurmuştu. İl Başkan Yardımcısı Mahmut Birlik toplam 7 şirketin yönetimine kayyım olarak atanmıştı.

AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan haberimizin ardından Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurdu. Kalkan’ın soruları özetle şöyle:

* Söz konusu kişinin 7 şirkete birden kayyım olarak atandığı doğru mudur?

* Söz konusu kişiye kayyım olarak atandığı firmalardan dolayı aylık ne kadar para ödenmektedir?

BİMER, 23 Mart 2018 tarihinde CHP’li Kalkan’ın sorusuna şu yanıtı verdi:

“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesi, ‘merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.’ hükmünü içermektedir. Bu doğrultuda bilgi edinme başvurusunda bulunmuş olduğunuz kurum, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğundan başvurunuz değerlendirilememiştir.”

Kalkan, BİMER’in yanıtı eleştirerek, “Kurum olarak AKP’yi görmesi yanlış. Çünkü kayyım olarak atanan AKP İl Başkan Yardımcısı’nın maaşını AKP değil, TMSF ödüyor. Sorularıma bu doğrultuda yanıt verilmesi gerekirdi” dedi.