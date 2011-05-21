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Politika

BAŞBAKANLIK: "ZANLI" İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR ANKARA (A.A)

21 Mayıs 2011 21:37

-BAŞBAKANLIK: "ZANLI" İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Başbakanlık Basın Merkezi, Taraf gazetesinde yer alan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından yaptığı taziye ziyaretinde dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i ''zanlı'' diye nitelediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve Erdoğan ile Arat Dink arasında ileri sürüldüğü türden bir diyaloğun söz konusu olmadığını bildirdi.  Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne açıklama gönderildiği ifade edildi. Gazeteye gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Gazetenizin 20 Mayıs 2011 tarihli sayısında, hunhar ve menfur bir suikast sonucu kaybettiğimiz gazeteci Hırant Dink'in oğlu Arat Dink tarafından kaleme alınan yazıda, Sayın Başbakanımızın suikast sonrasında yaptığı taziye ziyareti esnasında, dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i 'zanlı' diye nitelediği iddia edilmiştir. Ancak bu iddia gerçeği yansıtmadığı gibi Sayın Başbakanımız ile Arat Dink arasında, mezkur yazıda ileri sürüldüğü türden bir diyalog da söz konusu olmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu açıklamamıza gazetenizin ilk nüshasında yer verilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.''

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