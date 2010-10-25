Başbakanlık 2010’da örtülü ödeneği ilk sekiz ayda aştı

T24 - Başbakanlık 2010’da 230 milyon TL’lik örtülü ödeneği ilk sekiz ayda aştı. 2011 bütçesinde örtülü ödenek yüzde 146 artırılıyor.





TBMM’ye sunulan bütçe tasarısı, Başbakanlığın Ağustos ayı sonu itibariyle geçen yılın tamamında yaptığı örtülü harcamasının yüzde 68’i oranında örtülü ödenek kullandığını gösterdi.

2009 bütçesinde örtülü ödenek için 207 milyon TL’lik ödenek ayrılmış, ancak yıl sonu itibariyle bu hesaptan yapılan harcamaların tutarı 341 milyon 971 bin 42 TL’ye ulaşmıştı.

2010 yılında ise Başbakanlık bütçesinde örtülü ödeneğe 230 milyon TL’lik tutar ayrıldı. Ancak Ağustos sonu itibariyle dahi başlangıç ödeneğinin çok üstünde bir harcama yapılarak, kullanılan tutar 232 milyon 702 bin 894 TL oldu.

Vatan Gazetesi’nin haberine göre bütçede yer alan başlangıç ödeneği ile yıl sonu harcama tutarları arasındaki uçurum muhalefet tarafından, sözkonusu paranın AK Parti organizasyonları, Başbakan’ın gezilerinde dağıttığı oyuncaklar ve hatta yurt dışından ithal edilen mobil dinleme araçlarının alımında kullanıldığı iddialarına konu edilirken, 2011 bütçesinde örtülü ödenek için öngörülen başlangıç bütçesi de 2010’a göre yüzde 146 yani 1,5 kat artırıldı.

Tümüyle Başbakan’ın inisiyatifine tabi örtülü ödenekten yapılacak harcamalar için 2011 yılı için 500 , 2012 yılı için 527, 2013 yılı için de 552 milyon TL’lik başlangıç ödeneği öngörüldü.

Örtülü ödenek, Kamu Mali Yönetim Kanunu’nun 24. maddesinde düzenleniyor: “Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millİ güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir.”



