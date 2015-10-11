Başbakanlığın 'öldü' dediği Firdevs Tat Dalmaç'ın hayatta olduğu ortaya çıktı

Ankara'daki bombalı katliamla ilgili kurulan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ölen 77 kişinin isminin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada ölenler arasında gösterilen Firdevs Tat Dalmaç'ın yaşadığı ortaya çıktı. Ayrıca Firdevs Tat Dalmaç'ın soyadının da yanlışlıkla Dalmaz olarak yazıldığı belirlendi. Dalmaç'ın saldırıdan önce nüfus kağıdını eşine verdiği,eşi Gökmen Dalmaç'ın patlamada ölmesi üzerine Firdevs Tat Dalmaç'ın nüfus kağıdının bulunup öldüğünün sanıldığı anlaşıldı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Dalmaç'ın Emek Partisi Beyoğlu İlçe Yönetmi Kurulu Üyesi olan eşinin de patlamada hayatını kaybettiği belirlendi. Firdevs Tat Dalmaç'ın eşinin cenazesini defnetmek üzere memleketine gittiği öğrenildi.