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Başbakanlık önünde polisten protestocu gruba gazlı müdahale

YÖK'ü protesto etmek için Başbakanlığa yürüyen gruba polis müdahalesiyle başlayan çatışma ara sokaklarda devam etti

03 Kasım 2012 20:12

Ankara’da YÖK'ü protesto etmek için Yüksel Caddesinde toplanarak Başbakanlığa yürümek isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan grup üyeleri polise taş ve sapanlarla karşılık verdi.

Ankara’da Yükseköğretim Kurumu (YÖK)'nu protesto etmek isteyen Gençlik Federasyonu üyeleri ‘YÖK’e Suriye’de işgale, gerici faşist eğitime hayır’ pankartı açtı. Grup yaptıkları basın açıklamasının ardından Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Grup üyeleri Yüksel Caddesi üzerinde barikat kuran çevik ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Başbakanlığa yürümekte ısrar eden gruba, çevik kuvvet ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan grup üyeleri ile polis arasında polise taş ve sapanlarla karşılık verdi. Uzun süre devam eden çatışmaların ardından gösterici grup ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. Olayda 10 eylemcinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sıkılan biber gazından çok sayıda vatandaş ve basın mensupları da etkilendi.

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