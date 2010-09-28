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BAŞBAKANLIĞA TEK TİP TASARISI GÖNDERİLMEDİ ANKARA (A.A)

28 Eylül 2010 17:45

-BAŞBAKANLIĞA TEK TİP TASARISI GÖNDERİLMEDİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tek tip askerlikle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından Başbakanlık'a gönderilmiş bir kanun tasarısı bulunmadığını bildirdi. Gönül, Irak Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Casim El Mafraci ile görüşmesinde gazetecilerin soruları üzerine ''tek tip askerlik'' uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını kaydetti.  Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konunun gündeme gelmiş olabileceğini belirten Gönül, ''Konu görüşülmüş olabilir, ama Bakanlığımızdan Başbakanlık'a gitmiş herhangi bir tasarı yok. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

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