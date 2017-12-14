Başbakanlığa 'OHAL kaldırılsın, ihraç edilenler görevine dönsün' faksı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Balıkesir Şubeler Platformu, olağanüstü hal (OHAL) sürecinde ihraç edilen kamu emekçilerinin tekrar görevlerine iade edilmesi ve OHAL\'in kaldırılması için Başbakanlığa faks çekip, basın açıklaması yaptı.

Balıkesir\'de KESK\'e bağlı sendikaların üyeleri, faksları çekmeden önce Anafartalar Caddesi üzerindeki Balıkesir PTT Müdürlüğü önünde tepkilerini dile getirdi. Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, grup adına yaptığı açıklamada, demokratik, sosyal bir hukuk devletinin asgari koşulları yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden bağımsız olması gerekirken, ülkede OHAL ve kanun hükmünde kararnameler (KHK) rejimiyle yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması sürecinin hızlandırıldığını söyledi. Yaşananların; devletin çökertildiğini, sadece ve sadece Saray fermanlarının geçerli olduğu yeni bir rejim inşa edilmek istendiğini gösterdiğini savunan Bulut, \"OHAL ile birlikte KHK\'lar eliyle yasama işlevsizleştirilirken, yürütme tek adamda toplanmış ve yargı siyasi iktidarın önceliklerine ve gündemine uygun kararlar alarak varlık gerekçesini ortadan kaldırmıştır. Yargının bu hali bile AKP\'ye yeteri kadar güven vermemiş olacak ki, OHAL ve KHK\'lar eliyle birçok hukuksuz işlemini yargı denetiminden kaçırmaktadır. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, bunun en somut örneğidir. Komisyonun geçen 23 Ocak\'ta yayımlanan 685 Sayılı KHK ile kuruluşu resmiyet kazanmıştır. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik ise kuruluşundan tam 7 ay sonra, açıklanmıştır. Usul ve esasların düzenlenişine bakıldığında siyasal iktidarın yaşanan mağduriyetleri çözme gibi bir önceliğinin ve niyetinin olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Halen bir başkanı olmayan 7 üyeli Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 1 yıldır ihraç edilen kamu emekçileri hakkında karar vermiş değildir\" dedi.

Komisyonun bugün bazı kararlar alsa dahi tüm dosyaları sonuçlandırmasının yıllar alacağını da vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

\"15 Temmuz darbe girişimi sonrası en az 140 bin kamu emekçisi hakkında işlem yapılmış, 113 binden fazlası ihraç edilmiş, yüzlerce dernek, vakıf üniversiteleri, gazeteler, TV\'ler, radyolar, haber ajansları, yayınevleri, dağıtım kanalları, sendikalar, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları kapatılmış, mal varlıklarına el konulmuştur. Binlerce kişinin öğrencilikle ilişkisi sona erdirilmiştir. AKP\'nin atadığı 7 kişilik bu komisyonun bu kararlara ilişkin 10 binlerce dosyayı nasıl ve ne kadar sürede sonuçlandıracağı belirsizliğini koruyor. Komisyonun mağduriyetleri gidereceğine dair çok fazla beklentimiz olmasa da kararlarını bir an evvel açıklamasını en azından diğer süreçlerin başlaması açısından zorunluluktur.

BAŞBAKANLIĞA FAKS GÖNDERDİLER

Bulut\'un konuşmasının ardından, KESK üyeleri, Başbakanlığa faks gönderdi. \'Başbakanlığa\' başlıklı faksta, \"7 üyeli Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu bir yıldır hala ihraç edilen kamu emekçileri hakkında karar vermiş değildir. Bu durum; Komisyonun bir yandan AİHM sürecini geciktirmek ve AB ülkeleri gibi dışarıdan gelen baskıları durdurmak, bir yandan da ihraç edilen kamu emekçilerini oyalamaya yönelik kurulduğu kaygısını doğrular niteliktedir. Bir yılda ihraç edilen kamu emekçileri hakkında bir karar dahi alamayan komisyonun on binlerce başvuruyu kaç yılda sonuçlandıracağı izaha muhtaçtır. Ülkemiz temel hak ve özgürlüklerin, hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasını daha fazla kaldıracak durumda değildir. Başta KESK üyeleri olmak üzere; haksız, hukuksuz, herhangi bir yargısal süreç işletilmeden ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal bunun kararını alarak kamuoyuna ilan etmelidir\" denildi.

Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.

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