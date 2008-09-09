'Başbakanlığa 1 cent bile gönderilmedi'

Para aldık ama bağımız yok

Erdoğan-Gürhan ilişkisi var mı?



Almanya'da, Deniz Feneri e.V derneğinin üç yöneticisinin yargılandığı davanın 4. duruşması yapıldı.Almanya'da Müslümanların merhametlerini istismar ederek 41 milyon euro toplayan ve bunun 12 milyon eurosunu kendi çıkarları için harcadığı ileri sürülen üç sanığın davasına Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde devam edildi. Deniz Feneri e.V derneğinin üç yöneticisi; Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan yargılandığı davanın 4. duruşmasında ilginç bir gelişme yaşandı.Sanık Mehmet Gürhan'ın avukatı, ne Başbakan'a ne de Başbakanlığa 7 milyon euro gönderdikleri yönünde açıklama yapmadıklarını; Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının bunu kendileri söylemiş gibi yazdıklarını ve duyurduklarını açıkladı. Gürhan'ın avukatı, Başbakana veya başbakanlığa 1 cent bile gönderilmediğini, bu sözlerin iddianameye nasıl girdiğini de bilmediklerini söyledi.Aynı şekilde; Mahkeme Başkanı hakim de Türkiye'deki siyasi gelişmelerin kendilerini ilgilendirmediğini, mahkeme salonunun ciddiyetinin korunmasını ve uydurma haber yapılmamasını istedi. Hakim, mahkeme salonunun tiyatro salonu olmadığını ve bu tür spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.Bugünkü duruşmada, Deniz Feneri e.V derneğini başından beri takip eden Komiser Alexander Böhme dellilerin elde edilişini ve yapılan baskını anlattı. Böhme'nin açıklamasına göre; Deniz Feneri e.V derneğine baskın 320 kişilik özel polis timiyle gerçekleştirildi. Baskın sırasında binada bulunan 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların içinde sadece temizlikçi kadının illegal olarak Almanya'da bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.Sanıklardan Kanal 7 INT Genel Müdürü Mehmet Gürhan, muhasebeci Firdevsi Ermiş ve Deniz Feneri e.V Genel Müdürü Mehmet Taşkan çeşitli yerlerde yakalandı. Mehmet Gürhan'ın odasında binanın her yerini kaydeden kamera techizatı ve bir adet de Baretta marka silah bulundu. Kanalın kasasında ise 393 bin euro nakit para ele geçirildi. Binada yapılan aramada hiçbir alındı makbuzuna rastlanmadı ancak, kilerde bir paket boş makbuz bulundu.Komiser Böhme, binanın Deniz Feneri e.V derneğinin topladığı bağış paralarıyla alındığının tespit edildiğini belirterek belgeleri mahkemeye sundu. Komiser, binanın oldukça masraflı ve gösterişli olarak inşaa edildiğini ve Mehmet Gürhan'ın odasının oldukça lüks eşyalarla donatıldığını söyledi.