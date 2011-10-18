-Başbakanları öperek karşıladı REFAH SINIR KAPISI/RAMALLAH/TEL AVİV (A.A) - İsrail-Hamas tutuklu takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan Filistinliler Refah sınır kapısındaki karşılamanın ardından Gazze şehir merkezine götürülüyor. İsrail askeri Gilad Şalit'e karşı salıverilen 477 Filistinliden yaklaşık 300'ü Gazze Şeridi'ne getirildi. Filistinlileri burada Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye başta olmak üzere Hamas yetkilileri ve diğer örgütlerin önde gelen isimleri karşıladı. Haniye, Filistinlilerle tek tek tokalaşarak, onları öptü. Daha sonra Filistinliler otobüs ve minibüslerle yine Refah sınır kapısında bekleyen ailelerinin yanına götürüldü. Aileler uzun yıllar sonra ilk kez yakınlarıyla burada karşılaştı, aileler sevinç göz yaşları döktü. Duygusal anların da yaşandığı karşılamada sık sık Hamas lehine sloganlar atılarak tekbir getirildi. Serbest bırakılan Filistinli tutuklulardan, Batı Şeria'ya bırakılanlar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'taki resmi konutu Mukata'da binlerce Filistinli ve yakınları tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Filistinli tutuklular ve yakınları, gözyaşları içinde birbirleriyle kucaklaştı; anneler babalar, çocuklar, yıllardır görmedikleri cezaevindeki sevdikleriyle hasret giderdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Filistinliler'in özgürlüğe kavuşmalarını kutlarken, "İsrail hükümeti ile aynı miktarda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması için anlaştık" dedi. Halihazırda İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklulara da seslenen Abbas, "Sizi unutmuyoruz... Her dakika sizin, hepinizin serbest bırakılmasını görmek için çabalayoruz. İnşallah, yakın zamanda sizleri de aramızda göreceğiz" diye konuştu. Filistinli serbest kalan tutukluların Mukata'daki karşılama törenine El Fetih ve Hamas yetkilileri birlikte katıldı. Karşılamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) İcra Komitesi, El Fetih'in Merkez Komitesi üyeleri, aralarında Hamas hükümetinin eski Başbakan yardımcısı Nasır Şair ile Filistin parlamentosunun Hamaslı başkanı Aziz Dveyk ve kısa süre önce serbest bırakılan Hamas'ın Batı Şeria'daki kurucu üyelerinden Nasır Yusuf'un da bulunduğu Hamas liderleri de yer alırken, ayrıca binlerce tutuklu yakını ve Filistinli hazır bulundu. Bu arada, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir kutlama telefonu açtı. -Barış temennisi- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail ile Hamas arasında varılan takas anlaşmasının, kesintiye uğrayan İsrail-Filistin barış sürecine katkı sağlamasını umduğunu söyledi. Üç günlük İsviçre gezisinin sonunda Reuters'a açıklamada bulunan Ban, BM'nin İsrailli asker Gilad Şalit'in kabul edilemez tutukluluk halinin sonlandırılması ve insan hakları ihlal edilen Filistinli tutukluların serbest bırakılması için her zaman çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Yıllar süren görüşmelerin ardından tutuklu takasının bugün gerçekleşmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Ban, ''Bu tahliyelerin, sekteye uğrayan Ortadoğu barış sürecine geniş kapsamlı ve olumlu etkileri olacak'' diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasında arabuluculuk yapan Mısır'a teşekkür etti. Merkel, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Şalit'in 5 yıllık esaretten sonra serbest kalmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bunun Ortadoğu barış sürecinin canlandırılmasına katkı sağlamasını ümit ettiğini söyledi.