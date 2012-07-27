Başbakan'la Kültür Bakanı arasında İnönü krizi: Akıllı olun Ertuğrul Bey!

Murat Çelik

(Vatan - 27 Temmuz 2012)



'Akıllı olun Ertuğrul Bey'



Başlıktaki cümle, dikkat ederseniz iki tırnak (“”) içinde. Yani alıntı... Tırnak içindeki bu cümlenin sahibi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan’ın “Akıllı olun” dediği “Ertuğrul Bey” de, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay.

Başbakan’ın Günay’dan, “akıllı davranmasını” istediği konu ise BJK İnönü Stadı‘nın yeniden inşası projesi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın, Beşiktaş İnönü Stadı’nın yıkılıp, aynı yere yenisinin yapılmasına başından beri karşı çıktığını herkes biliyor. Hatta tek karşı çıkan olduğunu...

Üstelik, Başbakan Erdoğan’ın proje ile ilgili defalarca olumlu görüş bildirmiş hatta söz vermiş olmasına karşın.

Mesela...

29 Mart 2009 yerel seçimlerinden hemen önce, 16 Mart 2009’da, AK Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Sibel Çarmıklı’nın düzenlediği toplantıda, Başbakan, dönemin Beşiktaş JK Başkanı Yıldırım Demirören’e dönerek aynen şöyle demişti:

“Yıldırım Bey, Kadir Bey (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş) de bu işe hazır. Yeter ki sen parayı bul ve projeyi o şekilde uygula.”

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O günden sonra da, defaten projeye olumlu baktığı mesajını verdi Erdoğan.

Pek kimse bilmez ama Başbakan’ın bu olumlu yaklaşımında, İstanbul Milletvekili (bugünün AB Bakanı) Egemen Bağış’ın büyük katkısı vardır.

Kendisi Fenerbahçeli olmasına karşın, Beşiktaş Kulübü’nün bu süreçteki en büyük destekçilerinden biridir Bağış.

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2009 Martındaki bu açık taahhütten yaklaşık üç yıl sonra; bu senenin Şubat ayında Başbakan Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili iki bakanı ile birer görüşme yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, BJK İnönü’nün mevcut yerinde yeniden inşası konusunda Başbakan ile aynı görüşteydi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise Başbakan’a da, ‘Beşiktaş Kulübü’ne, İstanbul’un bir başka yerinde yeni bir stat yapılması’ndan yana olduğunu yineledi.

Aldığım bilgiye göre, bunun üzerine Başbakan, bakanına aynen şunları söyledi:

“Ertuğrul Bey, o stat bulunduğu yerde yapılacak. Bu konuda verdiğimiz sözler var. Projenin, sizin hassasiyetleriniz çerçevesinde revize edilmesinde de bir sorun yok. Ama siz hala itiraz ediyorsunuz. Bakın Ertuğrul Bey, akıllı olun. Bizler siyasetçiyiz. Akıllı olmak, akıllı davranmak zorundayız. Karşımızda büyük bir kulüp ve camia var. Böyle bir konuda, koskoca bir camiayı karşımıza almamız doğru olmaz, akıllıca olmaz. Ayrıca, kaldı ki, o stadın kullanım hakkı zaten daha 30 küsur sene Beşiktaş Kulübü’nde. Yani 30 küsur sene daha orada ve bu şekilde kalabilir. Onun için lütfen Suat Bey (Kılıç) ile birlikte bu işi biritirin artık.”

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Tayyip Erdoğan noktayı Şubat ayı sonunda işte bu sözlerle koydu.

Ertuğrul Günay (belki biraz mecburen ama) “Tamam” dedi.

Suat Kılıç da, bu görüşmeden birkaç gün sonra bir röportajında ‘Beşiktaş’a müjde’yi verdi.

Konu, Başbakan’ın bizzat devreye girip talimat vermesi sonucu, hükümet açısından Şubat’ın son haftasında işte bu şekilde noktalandı.

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Bu bilgiyi ‘double check’ yani ‘çifte teyid’ maksadıyla paylaştığım Erdoğan’a yakın isimlerden aldığım yanıt da şu oldu:

“Beyefendi, bu stat mevzuunda, Beşiktaş’ın projesini ilk günden bu yana makul karşılıyor. Bu süreçte, Ertuğrul Bey’in (Günay) görüşlerinin de dikkate alınması konusunda da hassas davrandı. Ama son aşamaya gelindiğinde, bizzat devreye girdi çünkü verdiği sözler konusunda çok hassastır. Sözünü muhakkak tutar. Söz verip de o sözü tutamamış gibi algılanmayı, böyle bir duruma düşmeyi asla kabul etmez.”

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KEŞKE...

Davulun sesinin ‘yakından’ da nasıl geldiğini merak etsek.