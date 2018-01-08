Başbakan'la 'kamyon' tartışması yaşamıştı; CHP'li Erdoğdu ile Yalım, TIR'la Ankara'ya gidiyor

Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan kamyon tartışmasında kimin haklı olduğunu belirlemek amacıyla beraberinde Uşak milletvekili Özkan Yalım ile birlikte bu sabah İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere TIR ile yola çıktı.

Erdoğdu, "Biz de bugün kamyonla İstanbul'dan Ankara'ya gideceğiz. Gerçek maliyetlerini göreceğiz. Bakalım Başbakan'ın hesabı mı doğru, Kılıçdaroğlu'nun hesabı mı? Kamyoncu kazanıyor mu kazanmıyor mu göreceğiz." dedi. CHP Uşak Milletvekili Yalım da Kılıçdaroğlu'nun belirttiği harcama rakamlarının abartılı olmadığını savundu.

Ankara'ya ulaştıklarında bütün rakamları belgelerle tescil edeceklerini kaydeden Yalım, şöyle konuştu:

"Mazot fişinden, kullanmış olduğumuz köprünün geçiş fişine, otoban fişine kadar her şeyi tescilleyeceğiz. Böylelikle bütün giderleri belgeli olarak sunacağız. Böylelikle sayın Genel Başkanımızın söylemiş olduğu rakamların birebir tuttuğunu hatta bu rakamların biraz daha yüksek olduğunu sizlerle paylaşacağız."

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, Yalım'ın sürücülüğünü yaptığı TIR'la Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul halinden Ankara haline mal getiren bir kamyoncunun köprü ve otoyollara verdiği ücretin çok yüksek olduğunu belirterek hükümeti eleştirmişti. Başbakan Yıldırım ise Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu eleştiriye, CHP liderinin açıkladığı rakamların gerçek olmadığını ve Ankara-İstanbul arasındaki mesafeyi bilmediğini ileri sürerek cevap vermişti.

Bunun üzerine Erdoğdu, Kılıçdaroğlu'nun hesabının kamyonların dingil sayısı üzerinden yaptığını belirterek "Başbakan Dingili bilse doğru hesabı yapardı" dedi.

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Kamyoncuların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için bu sabah TIR’la yola çıkan Erdoğdu ile Yalım, gazetecilerle birlikte sabah saat 09.00 sıralarında İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Ekip, Anadolu yakasında da Opet Mehmetçik Tesisleri’nde mola verdikten sonra yola devam edecek.