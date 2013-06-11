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Gezi Parkı için Başbakanlığa davet edilecek bazı isimler belli oldu

Gezi Parkı direnişini ve talepleri konuşmak için Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmek üzere davet edilecek isimler belli oldu

11 Haziran 2013 01:20

Helin Alp/ Ankara

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Gezi Parkı direnişiyle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grupla görüşme yapacağını açıklamasının ardından Başbakan Erdoğan'ın Çarşamba günü saat 16:00' da Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir grupla bu görüşmeyi gerçekleştireceği öğrenildi.

Taksim Dayanışma Platformu, çeşitli sivil toplum temsilcileri, sanatçı, alandaki öğretim üyeleri ve lise ile üniversite öğrencilerinin katılacağı toplantı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleşecek. Edinilen bilgiye göre, ilk buluşmada 16 kişilk bir grubun davet edileceği toplantı, bir seferle sınırlı kalmayacak ve devamı getirilecek. 

Toplantıya davet edilenler arasında oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, Prof. Betül Tanbay, gazeteci Hayko Bağdat, akademisyen Mücella Yapıcı, Greenpeace ve Helsinki Yurtaşlar Derneği'nin de olduğu öğrenildi. 

Resmi davet yarın sabah saatlerinde yapılacak.

radikal.com.tr'de yer alan haber göre ise, Gezi Parkı için Başbakan Erdoğan ile Çarşamba günü görüşecek  davet listesindeki isimlerin arasında mimar Korhan Gümüş, yazar Oral Çalışlar, işadamı Osman Kavala da yer alıyor. 

 

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