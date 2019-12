BAŞBAKAN'IN YAZILARIMA SİTEMİ BANA ULAŞTIRILIRDI!

Selin ONGUN - T24

songun@t24.com.tr





‘Hayrünnisa Gül’e susmasını önerdim çünkü…’



‘Hanımefendinin sözlerini bir erkek söylese tartışma sertleşirdi’

Cumhurbaşkanı hem eşine, hem de Başbakan'a nasıl destek verebildi?

‘Gül’lerin açıklaması bir yol kazasıydı’

‘İlköğrenimde türban konusunda 7 yaşında çocuk kast edilmiyor’

‘Zafer Üskül'e sormak gerek, babanızın malı bu çocuk?



‘Başörtülü kadınlardan rant üretmek laikçi tavırdan daha aşağılık bir tavır’

‘Kurulu düzen erkekler lehine pozitif ayrımcılık yapıyor’

'AK Parti'de de kadınların yukarı tırmanma olanakları kısıtlı'

‘Başörtü yasağı bitince dindar erkeğin kısıtlamaları ile de mücadele zamanı gelir’



'Daha az eleştirel, daha yumuşak bir dil kullansanız' çağrısı geldi

‘Yeni Şafak’tan ayrıldıktan sonra Başbakan ilk kez bu bayramda aradı'

'Başbakan birini haşlayınca uyarıya gidenler vazgeçmiş'

‘Sınavlarda sıfır çeken öğrenciler, ilkokulda türban tartışmasından daha önemli’

‘AK Parti'de bir aşınma olacaksa yolsuzluklar yüzünden olacak’