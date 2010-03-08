Başbakan'ın yatak odası da dinlenmiş

T24 - Ankara’da Vatanseverler Davası’nda yargılanan Zeki Balaban ve Halit Bozdağ’ın Erdoğan’ı yatak odasında bile dinlediği ortaya çıktı.





Taraf gazetesinin haberine göre Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi (VKGBH) davasında yargılanan Zeki Balaban ile Halit Bozdağ’ın Başbakan Tayyip Erdoğan’ı yatak odasına kadar dinledikleri ortaya çıktı. Balaban ve Bozdağ’ın yaptığı telefon görüşmelerine “İçimizdeki Gladio ile Yüzleşmek” adlı kitabında yer veren Yeni Şafak gazetesi Ankara Haber Müdürü Abdülkadir Selvi, Başbakan Erdoğan’ın evine kadar uzanan dinleme faaliyetlerini gözler önüne serdi. Selvi, kitabında anlattığı konunun Vatansever Kuvvetler Güç Birliği hakkında hazırlanan iddianamede yer aldığını belirtti.



Selvi’nin kitabında ayrıca, Balyoz Darbe Planı’nın zanlılarından emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri’nin başkanlığını yaptığı Stratejik Araştırmalar Etüt Merkezi’nin, (SAREM) Tanya adlı Rus bir mankene kırmızı pasoport verdiği belirtiliyor. Tanyeri, ABD’deki Hudson Enstitüsü’nde Türkiye’ye ilişkin felaket senaryolarının konuşulduğu toplantılara katılmış ve senaryolara hiçbir itirazda bulunmamıştı.





506’lıdan dinleme var



Zeki Balaban ile Halit Bozdağ’ın Başbakan’ın dinlenmesine ilişkin konuşması kitapta şöyle yer alıyor;



Halit: Dinlemeyi de bırakın artık tamam.



Zeki: Tamam oldu



Halit: Yatak odasına kadar dinlemişsiniz adamı (Başbakan’ı kastediyor) Bu nasıl iş ya?



Zeki: Kim dinlemiş ya



Halit: Yav neyse seninkiler



Zeki: O zaman senin yanındakiler koymuş olur, bizden kimse girmedi Halit: Koymamış koymamış, kartlardan dinleme var. Tamam



Zeki: Kartlardan dinleme o şekilde değil



Halit: 506’lıdan dinleme var, o son verdiğinden, kimse onlar, o Yaşar kaşar da arayıp duruyor başka telefondan. Onun da bir kulağını çekin bakalım. Dikkat edin, tamam.





Mankene kırmızı pasaport



Vatanseverler Davası’nın görüldüğü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dahi ortaya çıkmadığı belirtilen Rus mankene kırmızı pasaport verilmesine ilişkin telefon kayıtları da Selvi’nin kitabında yer alıyor. Kitapta pasaportlar için vizenin ise SAREM üzerinden alındığı belirtiliyor. Bu görüşmeler ise şöyle;



Zeki: Efendim



Halit: Bu Tanya’nınkine bir çıkış vurdur. Bir de bir senelik giriş vurdur. Bu seninkiler yapar burada



Zeki: Tamam



Halit: Yoksa bak kaçak durumuna düştü bu kızcağız, tamam



Zeki: Yok, yok tamam



Halit: Kırmızıyı ha. Hadi tamam, hadi



Zeki: Kırmızısını aldık abi.





