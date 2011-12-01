-Başbakan'ın sağlık durumu iyi ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan ile telefonda görüştüğünü belirterek, ''Bugün de kendisini çok sağlıklı buldum telefonda, çok mutlu oldum. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kısmet olursa pazartesi günü Bakanlar Kurulu ile Ankara'da çalışmalara tekrar başlayacağını ifade etti. Bu çok kesin bir şey değil, ama kendisini çok iyi hissediyor'' dedi. Arınç, NTV'nin canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülent Arınç, Başbakanı şifa bulması için dualarıyla destekleyen binlerce insan bulunduğunu kaydederek, ''Hastanenin belki evinde ziyaretçi kabul etmemesinin tek sebebi de yoğun bir şekilde talepleri karşılamayacak olması. Çünkü insanlar onu görmek ona bu dilekleri bizzat iletmek istiyorlar. Ama şimdilik sakin bir şekilde dinlenmeyi kendileri arzu ediyorlar'' dedi. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in Türkiye ziyaretiyle ilgili soruya Arınç, ''O görüşmenin yarın olması planlanmıştı, Ankara'da resmi törenle karşılanacaktı. Ama bu ifadesinden anlıyorum ki o görüşme Ankara'da olmayacak, ne şekilde bunu telafi edecekler bilmiyorum'' yanıtını verdi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'da yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili soru üzerine de Arınç, yasanın seçimlerden hemen önce, geniş bir uzlaşıyla çıktığını anımsattı. Kanunun uygulanması halinde bazı sorunların çıkabileceğiyle ilgili görüşler ortaya konduğunu, siyasi partilerden birer temsilcinin katılımıyla kanun teklifinin Meclis gündemine getirildiğini anlatan Arınç, şöyle dedi: ''O zaman da dikkat çekti, üzerinde tartışıldı, komisyonda ve genel kurulda kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalamak için 15 günlük süresi var. Henüz yeni başladı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan'a giderken kendisine sorulan soru üzerinde 'çalışmam lazım, içimize sinmeyen bazı konular var' diyerek, bir rezerv düşündüğünü ortaya koymuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki açıdan bu konuyu uzmanlarına inceletiyordur. Eğer bir aksaklık bulmuyorsa bu düşüncelerine rağmen yasayı imzalar, bunu yayımlanmak üzere gönderir, ancak geçmiş yasayla bugün çıkarılan arasında hukuki bakımdan çok tutarsızlıklar görüyorsa eminim bu konuya da dikkat edecektir.''