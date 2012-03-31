'Başbakan'ın psikolojik desteğe ihtiyacı var'

KESK Yürütme Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu savundu.

KESK 4+4+4 Kesintili Eğitim ve 4688 sayılı yasalar karşısında başta Ankara olmak üzere, ülkenin tüm illerinde yapılan haklı, meşru, demokratik eylemlere çok öfkelendiğini belirterek, "Kamu İhale Kurulu’ndan dahi kaçırılan milyarlarca liralık ihaleler, insanımızın manevi inançları kullanılarak örtülmek istenmektedir" iddiasında bulundu.

KESK Yürütme Kurulu'nun yazılı açıklamasında Başbakan Erdoğan'ın "yasa pedagojik temellere dayanmıyor" eleştirilerine “pedagojik ve psikolojik tedaviye ihtiyaçları olduğu” açıklamalarıyla karşılık verdiğini hatırlattı.

KESK, "Bu noktada durum daha da vahimdir. Başbakan KESK’lilerin pedagojik ve psikolojik tedaviye ihtiyaçları olduğunu söylerken hangi formasyonla bunu söylediği belli değildir. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Başbakan'ın bir pedagoji ve psikoloji eğitimi yoktur. Oysa KESK’e bağlı Eğitim-Sen’in 110 bin üyesi pedagoji eğitimi, yine KESK’e bağlı SES’in 45 bin üyesi de tıp eğitimi almıştır. Yani bu konuda esas olan, Sayın Başbakan'ın değil, KESK’in ne söylediğidir. KESK cephesinden bakıldığında da Sayın Başbakanın, pedagojik ve psikolojik durumu iyi gözükmüyor. Kendisinin dışında herkesi yok sayan Başbakan’ın psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu açıktır" görüşünü savundu.