Başbakan'ın özrü CHP'de olumlu karşılanmadı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dersim’ açıklamaları ve devlet adına özür dilemesi CHP’de olumlu karşılanmadı. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gürsel Tekin’in Başbakan Erdoğan için ''Herkesi birbirine düşman etmeyi, birbirine düşürecek yolu açmayı başarmıştır" sözlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Başbakan Erdoğan’ı samimi davranmamakla suçladı. CHP’de ilk özür açıklaması yapan Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer’in de açıklamasını yapmadan önce görevden alındığı ileri sürüldü.

Başbakan Erdoğan’ın Dersim açıklamalarına ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’den geldi. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'Başbakanı tebrik ediyorum. Dili, üslubu ve açıklamasıyla memleketimizin ve milletimizin birliğinin temeline dinamit koymuştur. Herkesi birbirine düşman etmeyi, birbirine düşürecek yolu açmayı başarmıştır. Sayesinde tarihimizi de öğrendik. Geriye söylenecek ne kaldı- Başbakanın bir sonraki adımı nedir- Bu kampanyanın nihai amacı nedir?'

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren 176 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan heyeti kabulu sırasında Dersim tartışmaları konusuna değindi. CNN Türk'ün haberine göre Başbakan’ın açıklamaları samimi bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Geçmişin acılarının bugünün siyasi hesaplarına kurban ediliyor” dedi.

Öte yandan, Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Dersim olayları nedeniyle özür açıklaması yapan Diyarbakır İl Başkanı Muzaffer Değer’in açıklama yapmadan önce görevden açıklandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, televizyonda yaptığı konuşmada devlet adına özür dilemisinin ardından CHP Diyarbakır il binasında basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Müzaffer Değer, genel merkez tutumuna rağmen, yaşananlardan dolayı Tunceliler’den özür dilediğini söylemişti.

Yaptığı açıklamadan sonra, CHP Genel Başkanı veya genel merkezden özür dilenmemesi halinde istifa edip etmeyeceği sorulan Değer, "Partimizin adım atacağına inanıyorum. CHP kişilerin partisi değil, örgüt partisidir. Genel başkanımızın da buna yönelik adım atacağına inanıyorum" yanıtını vermişti.