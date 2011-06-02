Başbakan’ın oğlu ABD’de ev aldı

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Washington yakınlarında 261 bin 500 Amerikan Doları’na bir ev (condominium) aldığı ortaya çıktı. Erdoğan bu yıl vergi ayı olan nisan ayında söz konusu ev için 3 bin 61 dolar vergi ödedi.



Bilal ve Reyyan Erdoğan adına kayıtlı 146 metrekarelik evin tapusunda Amerikan Vergi Dairesi’nin (Internal Revenue Service) vergi numarası olarak “17213643251” yer alıyor. ABD’de yaşayan gazeteci yazar Yılmaz Polat’ın yaptığı saptamalar şöyle: • Erdoğanlar, Çiller’den sonra ABD’de gayrimenkul alıp Amerikan hükümetine vergi ödeyen ikinci başbakan ailesi oldu.



- Bilal-Reyyan çifti, Ömer Tayyip adını verdikleri ABD vatandaşı oğullarını bu evde dünyaya getirdi.



- Tapu kaydına göre, “Collage Park 8403 Colesville Rd, Silver Spring” adresindeki ev için dosyada bağlantı adresi olarak sadece “İstanbul” ifadesi yer alıyor.



- Tapu kaydında “Prince Georges” kazasında bulunduğu ifade edilen evin 24 Ağustos 2005 yılında alındığı bilgisine yer veriliyor.



- Erdoğanların Washington yakınlarında Maryland eyaleti sınırı içinde kalan evi kirada mı, boşta mı tuttuğu öğrenilemedi.





