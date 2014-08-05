Başbakan'ın odasına böceği kim koyacak?

Gazeteci Avni Özgürel’in projelendirip senaryosunu yazdığı “Darbe” filminin çekimleri devam ediyor. Başrolleri Cansel Elçin ve Öykü Çelik’in paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Emrah Akduman ve İtalyan güzel Denise Capezza da yer alıyor. Akduman ile Capezza, filmde Başbakan’ın odasına ‘böcek’ olarak tabir edilen dinleme cihazı yerleştiren gizli ajanları canlandırıyor.

Sinem Vural’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, yapımcılığını TFT Prodüksiyon’un, yönetmenliğini ise Yasin Uslu’nun üstlendiği “Darbe”, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın savcı tarafından ifadeye çağrılmasıyla patlak veren “MİT krizi”ni beyazperdeye taşıyacak. Cansel Elçin, filmde Hakan Fidan rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Hakan Fidan’ı Cansel Elçin canlandırıyor. Filmde Başbakan’ın odasındaki ‘böcek’ böyle bulunuyor.

Tekvandocu ajan

“Darbe”de ajanı canlandıran Emrah Akduman, “Kampüste Çıplak Ayaklar”, “Umut Adası” filmleri ile “Hatırla Sevgili” dizisindeki rolleriyle tanınıyor. Akduman, oyunculuğun yanı sıra tekvando ile ilgileniyor.