Başbakan'ın mesajını Emine Erdoğan iletti

T24 - Gümülcine’de Batı Trakya Türkleri ile buluşan Emine Erdoğan, Başbakan’ın mesajını bu sefer kendisi vererek, “Ana dilinizi koruyun ama Yunanca da öğrenin” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Gümülci’ne Batı Trakya Türkleri ile buluştu.



Başbakan Erdoğan Gümülcine’de olamasa da onun dünyada Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde verdiği mesajı bu sefer Emine Erdoğan tekrarladı. Emine Erdoğan, “Geleneklerimizi, kültürümüzü, ana dilimizi koruyun ama Yunancayı da öğrenmeyi ihmal etmeyin” dedi.



Gümülcine’de 6. Kuanı Kerim okuma yarışması finaline katılan Erdoğan daha sonra Sirkeli köyünde Doktor Sadık Ahmet’in torunları Sadıkhan ile Mehmethan’ın sünnet törenine katıldı.



Sünnet töreninde geleneklerine bağlı bir Batı Trakya atmosferi vardı.



Sünnet Töreninde Emine Erdoğan dahil herkese tepsi içinde çorba, kavurma et, nohutlu pilav ve helva ikram edildi. Konuklar ortak tepsilerden kendilerine verilen kaşıkla yemekleri yedi.



Emine Erdoğan’ın yanında Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Egemen Bağış vardı. Gerçi Bağış bu sefer Bakan kimliğinden çok damat olarak tanındı zira eşi Beyhan Hanım İskeçeli.



Tören ayrıca 1995 yılında şüpheli bir kazada ölen Doktor Sadık Ahmet’i anma niteliğindeydi.



Doktor Sadık Ahmet, yıllarca Batı Trakya Türkleri'nin akları için mücadele etti. 1989 yılında ilk kez bağımsız milletvekili seçildi ama bu adaylık iptal edildi. 1990'da ikinci kez milletvekili seçildi.



Daha sonra seçimlerde yüzde 3 barajı getirilince Meclis'e giremedi ama Batı Trakya Türkleri'nin haklarını savunmaya devam etti. 24 Temmuz 1995'te şüpheli bir trafik kazası ile hayatını kaybetti.



