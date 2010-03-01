Başbakan'ın mal varlığı açıklandı

T24 -

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart itibariyle malvarlığını açıkladı.Buna göre, Başbakan Erdoğan'ın, 40 bin TL değerinde Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa, 10 bin TL değerinde Güneysu-Dumankaya Köyü'nde 2 bin metrekare arsa taşınmaz malvarlıkları arasında yer aldı.Erdoğan'ın, banka hesaplarında ise 2.366.109,95 TL'si (Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı) bulunuyor.Başbakan Erdoğan'ın ayrıca 500.000 TL alacağı olduğu bildirildi.