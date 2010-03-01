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Ekonomi

Başbakan'ın mal varlığı açıklandı

Başbakan Erdoğan, malvarlığını açıkladı. 50 bin TL değerinde arsa sahibi olan Erdoğan’ın bankada 2.3 milyon TL’si bulunuyor. Erdoğan’ın 500 bin lira da alacağ&#

01 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, malvarlığını açıkladı. 50 bin TL değerinde arsa sahibi olan Erdoğan’ın bankada 2.3 milyon TL’si bulunuyor. Erdoğan’ın 500 bin lira da alacağı var.
   

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart itibariyle malvarlığını açıkladı.

Buna göre, Başbakan Erdoğan'ın, 40 bin TL değerinde Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa, 10 bin TL değerinde Güneysu-Dumankaya Köyü'nde 2 bin metrekare arsa taşınmaz malvarlıkları arasında yer aldı.

Erdoğan'ın, banka hesaplarında ise 2.366.109,95 TL'si (Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı) bulunuyor.

Başbakan Erdoğan'ın ayrıca 500.000 TL alacağı olduğu bildirildi.


 


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