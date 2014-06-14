Başbakan'ın makam aracındaki kuş pisliğini 3 koruma temizledi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracının ön kaputunda kuş pisliği olduğunu farkeden 3 koruma su ve bezle temizlik yaptı.

Rize Valiliği önündeki toplu açılış töreninin ardından valiliği ziyaret eden Başbakan Erdoğan, burada basına kapalı olarak çeşitli toplantılara katıldı.

Daha sonra İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ne geçen ve yine basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başbakan Erdoğan makam aracına yöneldiği sırada aracın ön kaputunda kuş pisliği olduğunu farkeden korumalar harekete geçti.

Büyük bir telaşla aracın ön kaputuna su döken ve bezlerle silen korumalar, Başbakan binmeden aracı temizlemeyi başardı.

Güneysu ilçesinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi’nde de incelemelerde bulunan Başbakan Erdoğan daha sonra geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi’ndeki villasına geçti.