T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ın makam aracındaki kuş pisliğini 3 koruma temizledi

Büyük bir telaşla aracın ön kaputuna su döken ve bezlerle silen korumalar, Başbakan binmeden aracı temizlemeyi başardı

14 Haziran 2014 13:01

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam aracının ön kaputunda kuş pisliği olduğunu farkeden 3 koruma su ve bezle temizlik yaptı.

Rize Valiliği önündeki toplu açılış töreninin ardından valiliği ziyaret eden Başbakan Erdoğan, burada basına kapalı olarak çeşitli toplantılara katıldı.

Daha sonra İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ne geçen ve yine basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başbakan Erdoğan makam aracına yöneldiği sırada aracın ön kaputunda kuş pisliği olduğunu farkeden korumalar harekete geçti.

Büyük bir telaşla aracın ön kaputuna su döken ve bezlerle silen korumalar, Başbakan binmeden aracı temizlemeyi başardı.

Güneysu ilçesinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi’nde de incelemelerde bulunan Başbakan Erdoğan daha sonra geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi’ndeki villasına geçti. 

ETİKETLER

başbakanerdoğanmakam aracıtemizlikrizekoruma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24