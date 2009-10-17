Başbakan'ın Mahmur mesajı

Erdoğan, Mahmur'dakilerin çoğunun suça karışmadığını söylerken, 'Teslim olurlarsa yasa açık' dedi. Erdoğan 29 Ekim için de Obama'dan ABD daveti aldığını söyledi

Başbakan Tayyip Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilere Mahmur Kampı’ndaki PKK’lıların teslim olmaları halinde yaşanabilecek yargı sürecini hatırlattı: “TCK 221. madde açıktır. Dolayısıyla 14 kişi müracaat etti, 12’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani bu noktada orada nasıl böyle bir şey olduysa gelecek olanlarla ilgili olarak da her zaman için bu tür uygulamalar olabilir.”

Irak’tan Türkiye’ye dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD seyahatiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken Obama’nın 29 Ekim tarihi için kendisini ABD’ye çalışma ziyaretine davet ettiğini bildirdi. Erdoğan, “Davet bugün geldi. ’Alternatif tarihler incelensin’ dedim. ’Çalışılsın, ondan sonra kesinleştirelim’ dedik. Ona göre karar vereceğiz. 29 Ekim’de karar kılarsak İran’dan ABD’ye gideceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, Irak ziyaretini değerlendirirken de “Doğrusu bizim için dolu dolu bir ziyaret oldu” dedi. Erbil’e konsolosluk açmayı planladıklarını belirten Başbakan Erdoğan, gelecek günlerde bakanlardan ve işadamlarından oluşan heyetin kuzey Irak’a gideceğini bildirdi. Erdoğan, bu adımın terörle mücadelede yeni bir sürecin başlamasına vesile olacağını da dile getirdi.





Irak’taki dul kadınlar

Irak’taki resmi temaslarında farklı bir tespiti olduğunu kaydeden Erdoğan, “Hiç tespit yaptınız mı ne kadar dul bayan var, diye sordum. Verdikleri rakam çok ilginçti; 1 milyon kişinin üzerinde bir rakam. Böyle bir rakam ortada varsa bu bir sosyolojik facia. Biz bu noktada bilimsel konuda çalışma yapabiliriz, katkıda bulunabiliriz, yardım edebiliriz; ortak çalışma içine girilebilir” dedi.

Erdoğan, ABD’nin, PKK’nın lider kadrosundaki üç kişiyi uyuşturucu kaçakçısı ilan etmesi ve mal varlıklarını dondurması konusunda sorulan soruyu da şöyle cevaplandırdı:

“Son gelişmelerde ABD’nin takındığı tavır önemli. Biz onlara bu işte ’bunlar uyuşturucu şebekesidir aynı zamanda. İnsan kaçakçısıdır’ dediğimizde pek inanmıyorlardı. Şimdi artık bunun oradan geldiğini, kaynaklandığını da böylece kabullenmiş oldular.”

Irak Cumhurbaşkanı’nın Talabani’nin Mahmur Kampı’yla ilgili açıklamasını çok olumlu bulduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Mahmur Kampı’nda yaşayanlarla ilgili yaklaşım tarzı çok çok önemli ama detayına girmeyeceğim. Teröristler teslim olmaları halinde müracaat ederler ve savcılar, orada (TCK) 221. madde açıktır. Dolayısıyla 14 kişi müracaat etti, 12’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani bu noktada orada nasıl böyle bir şey olduysa gelecek olanlarla ilgili olarak da her zaman için bu tür uygulamalar olabilir. Bunlar sürpriz olmasın; ki, Mahmur Kampı’nda istisnaları şöyle bir tarafa bırakacak olursanız zaten suça falan karışmış olan insanlar değil, suça teşvik edilen insanlar. Yani bize şu ana kadar gelen bilgiler böyle. Yani oradan dağa çıkarma gayretleri, hamleleri var. Burada da yapılması gereken tabii birinci olarak dağa çıkmayı engellemek. İkincisi, dağdan inmeyi teşvik etmek.”