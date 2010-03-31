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Politika

'Başbakan'ın kozmik odaya girmek hakkı var'

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, “Başbakan olursam kozmik odaya ya girerim ya da odaya sokmayanı görevden alırım" dedi.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, “Başbakan olursanız, kozmik odaya girer misiniz?” şeklindeki bir soruya “Başbakan olursam kozmik odaya ya girerim ya da odaya sokmayanı görevden alırım. Sayın Başbakan'ın kozmik odaya girme hakkı vardır. Orası ona açılmıyorsa açmayanları görevden alma salahiyeti ve hakkı da vardır” yanıtını verdi.

Kurtulmuş, Liderleri Aydınlarla Buluşturma Platformu tarafından Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen, “Dış Politika ve Anayasa” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Anayasa değişiklik paketi çalışmalarını değerlendiren Kurtulmuş, değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Anayasalarda değişiklik yapılırken bazı usul ve üsluplara uyulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “uzlaşma” aranmasının önemine işaret etti.

“Anayasa değişikliğine ilişkin çalışmalar, siyasi manevra konusu olarak görülmemelidir” diyen Kurtulmuş, çalışmaların ülkenin ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi.


“Kozmik odaya girerim"

Konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, “Başbakan olursanız, kozmik odaya girer misiniz?” sorusuna, “Başbakan olursam kozmik odaya ya girerim ya da odaya sokmayanı görevden alırım. Sayın Başbakan'ın kozmik odaya girme hakkı vardır. Orası ona açılmıyorsa açmayanları görevden alma salahiyeti ve hakkı da vardır” yanıtını verdi.


Ergenekon soruşturması

Bir soru üzerine, “Ergenekon” soruşturmasına da değinen Kurtulmuş, bu konuda siyasilerin “ağızlarını kapatmaları gerektiğini” söyledi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Çünkü bu konu siyasi değil hukuki bir konudur. İşte biri 'avukat', biri 'savcı' oluyor falan. Gerek yok bunlara. Bu davada kim varsa, kime uzanıyorsa korkmadan sonuna kadar gidilmelidir. Bu konu vesile edilerek Türkiye'nin bürokratik, vesayetçi yapısının ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin, yeni anayasa yapılması gibi. Çünkü mevcut anayasa ülkeyi taşıyamıyor.”



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