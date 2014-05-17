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'Başbakan'ın koruması gazeteciye yumruk attı' iddiası

Başbakan'ı evinin önünde görüntü almak isteyen Habertürk muhabiri, Başbakan'ın korumalarından birinin kendisine yumruk attığını iddia etti

17 Mayıs 2014 18:07

Başbakan Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki konutundan ayrılırken görüntü almaya çalışan Habertürk gazetesi muhabiri Umut Tütüncü, Erdoğan’ın korumalarından birinin kendisine yumruk attığını söyledi. Tütüncü, koruma polisleri tarafından gözaltına alınmak istendi.  

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Habertürk gazetesi muhabiri Umut Tütüncü, kendisine yumruk attığını belirttiği korumaya gözlüğünü fırlattı. Diğer koruma polisleri de Tütüncü’yü gözaltına almak istedi. Daha sonra korumalar Tütüncü’yü gözaltına almaktan vazgeçti.

 

Tekme atan danışman yine yanındaydı 

 

Soma'da bir vatandaşa attığı tekmeyle gündeme gelen Başbakanlık Müşaviri Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in bugün de Başbakan Erdoğan'ın yanında olması dikkatlerden kaçmadı. 7 gün iş göremez raporu aldığı açıklanan Yerkel, dün de Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazı kılan Başbakan Erdoğan'ın yanındaydı.

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