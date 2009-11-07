Başbakan'ın katıldığı toplantıda damga vuran sözler

Türkiye Kültür Vakfı'nın Haliç Kültür Merkezi'nde düzenlediği '40 Vakıf İnsana Saygı' Kongresinde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan doğuya batıya kuzeye veya güneye yaklaşmadıklarını, dört bir yana uzanan politika izlediklerini belirterek "Merhum Turgut Özal'ın o zaman gördüğü ve cesaretle savunduğu fikirlerin uzun bir kesintiden sonra tekrar savunulması gerektiğine inanıyorum" dedi.



Toplantıya, Erdoğan'ın konuşmasının ardından Turgut Özal ile ilgili sunum yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi Berat Özipek'in sözleri damgasını vurdu.



Özipek son günlerde tartışılan demokratik açılım ve irticayla mücadele eylem planıyla ilgili "Turgut Özal yaşasaydı kesinlikle demokratik açılıma destek verirdi. AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planına karşı, gereğini yapmasını beklemez, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alırdı" dedi. Özipek'in sözleri alkışlarla desteklendi.