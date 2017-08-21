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Başbakan'ın ismi Singapur'da bir orkideye verildi: Dendrobium Binali Yıldırım

Singapur Botanik Bahçesi'nde, yaklaşık 60 bin farklı tür orkide bulunuyor

21 Ağustos 2017 13:55

Resmi temaslarda bulunmak için Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım’ın adı, Ulusal Orkide Bahçesi’nde yetiştirilen bir orkide türüne verildi. Çiçeğin adı, "Dendrobium Binali Yıldırım" olarak belirlendi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Yıldırım, Singapur ziyaretinin ikinci gününde, beraberindeki bakanlarla Singapur Botanik Bahçesi’ne geldi. Dünyanın en nadide çiçeklerinin bulunduğu bahçeye ilişkin bilgi alan başbakan, daha sonra Ulusal Orkide Bahçesi’ni ziyaret etti.

Bahçede yetiştirilen bir orkide türüne ‘Dendrobium Binali Yıldırım’ adı verildi. Çiçekle ilgili bilgi alan Yıldırım, orkidenin bulunduğu saksıya isim çubuğunu yerleştirdi, başbakana çiçeğin sertifikası hediye edildi.

Başbakan da Türkiye’den getirilen zeytin fidanını Singapurlu bakan heyetine hediye etti.

Singapur’da 2,5 kilometre alana yayılan Singapur Botanik Bahçesi’nde, yaklaşık 60 bin farklı tür orkide bulunurken, orkidelere isimleri verilen liderler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nelson Mandela ve Margaret Thatcher da bulunuyor.

 

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