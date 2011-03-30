Başbakan'ın Irak ziyareti ilklere sahne oldu

T24

Erdoğan türbede dua etti





‘İnkar politikalarına son veriyoruz’



Tatlıses’in şarkısından alıntı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iki günlük Irak gezisi, Türkiye’nin önemli komşusuyla yaşadığı birçok ilke sahne oldu. “Irak Meclisi’nde konuşan ilk yabancı devlet adamı ve Hz. Ali’nin türbesini ziyaret eden ilk Sünni lider” olan Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin başkenti Erbil’e de giderek, bölgeyi ziyaret eden ilk Türk başbakanı oldu.Erdoğan programına Bağdat ve Erbil’in yanı sıra Şiilerin en önemli kentlerinden Necef’i de alarak, “Irak’ın 4 büyük sac ayağı üzerine kurulduğu” mesajın vermiş oldu. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Hükümeti Eğitim Bakanı Sefin Dizai de bölgenin statüsüne yönelik tartışmanın bittiğini söyledi. Dizai “Yeni kapı aralanıyor.Komşudan ziyade aynı coğrafyanın içindeyiz, birlik beraberliğimiz var. Şimdi kucaklaşma zamanı” dedi.Önceki gün Bağdat’a giderek Başbakan Nuri el Maliki ile görüşen ve Irak Meclisi’ne hitap eden Erdoğan, dün önce Bağdat’ta Kazımiye ve İmam-ı Azam Ebu Hanife türbelerini ziyaret etti. Türbelerde dua eden Erdoğan, ardından ikinci durağı Necef’e geçti. Burada önce Hz. Ali’nin türbesine giderek dua eden Erdoğan, böylece bu türbeyi ziyaret eden ilk Sünni lider sıfatını kazandı.Erdoğan, türbe ziyareti sonrası Şii dini lider Büyük Ayetullah Ali Sistani ile görüşmek için evine gitti. Türkiye, Irak ve bölgesel Kürt yönetiminin bayraklarıyla süslenen Erbil’e saat 17.30’da inen Erdoğan, Kürt yönetiminin lideri Mesud Barzani tarafından ANA uçağının kapısında karşılandı. Daha sonra Barzani ile birlikte Erbil Uluslararası Havaalanı’na geçerek resmi açılışı yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:“Ekonomik kalkınmanın demokrasiyle, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle, kardeşlikle paralel gitmesini son derece önemsiyoruz. İç huzur yoksa, güvenlik yoksa, adalet mekanizması işlemiyorsa, orada ne ekonomik, ne sosyal kalkınmadan bahsedilemez. Son 8 yılda Türkiye içinde kardeşliği yücelterek ekonomiyi büyüttük. Türkiye içinde dayanışmamızı güçlendirerek, dış politikamızı daha güçlü hale getirdik. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için, Doğu ve Güneydoğu’da tarihimizin en büyük yatırım seferberliğini başlattık. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle ileri demokrasi, daha geniş hak ve özgürlükler noktasında tarihi adımlar attık. Şu anda, Kürt kökenli vatandaşlarımızın yoğun olduğu bu bölgelerde, yılların ihmalini ortadan kaldırıyor, inkar politikalarına son veriyor, devlet-millet kaynaşmasını daha güçlü hale getiriyoruz.”Erdoğan, silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Tatlıses’in bir şarkısından da alıntı yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet, bizim için insan kutsaldır, can kutsaldır, dini, mezhebi, dili, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun, insan önce insandır. Tatlıses’in, Erbil’de çok sevildiğini biliyorum. Buradan kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir şarkısında diyor ki İbrahim Tatlıses; ‘Farketmez, ne dili, ne rengi, madem ki insandır, saygımız vardır.’ Evet, bizim için insan kutsaldır, can kutsaldır. Dini, mezhebi, dili, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun, insan önce insandır.”