'Başbakan'ın gözleri kör olsun, inleyerek gebersin inşallah'

CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Çanakkaleli Tümgeneral Hüseyin Demirarslan'ın bir süre önce öldürülen oğlunun cenazesinde, babasını arayıp başsağlığı dilemediği için Başbakan'a beddua etti. Çandar, "Haram olsun. Başbakan diyorlar ya şimdi. Gözleri kör olsun inşallah. Yani inleye inleye gebersin inşallah” dedi.

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde, CHP Belde Teşkilatı tarafından Kepez Belediye Nikah Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 'Başöğretmen Atatürk ' konulu panel düzenlendi. CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın moderatör olduğu panelde ilk konuşmacı olarak söz alan CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek ağır sözler sarf etti.

CHP Muğla Milletvekili Çandar, Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışırken öldürülen oğlu Göktuğ Demirarslan'ın cenazesi için Çanakkale'ye geldiğini belirtti. Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşı olan Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın cenazesi için başsağlığı dilemeyen Başbakan Erdoğan'ı kınayan Çandar, "Haram olsun. Başbakan diyorlar ya şimdi. Gözleri kör olsun inşallah. Yani inleye inleye g......n inşallah. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü sen bu ülkenin başbakanısın. Bir Tümgeneralin oğlu öldürülüyor, bir kere 'başın sağolsun' demedi. Demirarslan generalin oğlunun cenazesinde bir tek ben vardım ya. Yazıklar olsun" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi de nasibini aldı

Daha sonra sözü parti genel merkezine getiren Muğla Milletvekili Tolga Çandar, CHP Genel Merkezi'nin de birisini görevli olarak göndermesinin yerinde olacağına işaret ederek şunları söyledi:

"İşlerimiz çok tabi ya. Demirarslan generalin cenazesinde ne işimiz var? Yapacak o kadar çok işimiz var ki. Daha belediye başkanları tayin edilecek, atanacak. Yazıklar olsun. AKP 'yi zaten eleştiriyoruz. Önce kendimize bakacağız. Gençlik kollarından yetişmiş kardeşlerim var. Belediye başkanlığı onun hakkıdır. Gençlik kollarından yetişmiş aslanlar gibi partilimiz dururken, daha düne kadar başka bir partiden bize küfreden bir adamı çıkarıyorsun partiye kaydediyorsun. Allah aşkına taban olarak partinize sahip çıkınız. Biz bugün varız yarın yokuz."

Panel, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr Kemal Kocabaş ile şair, yazar ve öğretmen Hidayet Karakuş'un konuşmalarıyla tamamlandı.