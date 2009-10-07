Başbakanın dokunulmazlığı kaldırıldı

İtalya'da Anayasa Mahkemesi dokunulmazlık yasasını iptal etti.



İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'yi de yakından ilgilendiren dokunulmazlık yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla, Alfano Yasası olarak bilinen bu kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Yasanın iptaliyle Berlusconi'nin yargılanması mümkün olacak.



Anayasa Mahkemesi, İtalya'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Senato ve Meclis Başkanlarına görev sürelerince dokunulmazlık hakkı tanıyan yasanın iptali yönünde karar verdi. Mahkeme, konuya ilişkin yasal düzenlemenin mevcut anayasayla bağdaşmadığına; dokunulmazlık konusunda normal bir yasal düzenlemenin yeterli olmayacağına;bunun için anayasa değişikliğine gereksinim bulunduğuna hükmetti.



Böylece, Berlusconi Hükümetinin dokunulmazlık konusunda çıkardığı ikinci yasa da Anayasa Mahkemesi engeline takılmış oldu.



Berlusconi liderliğindeki merkez sağın daha önce çıkardığı ilk yasa, 2004 yılı başında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi, o dönemde de dokunulmazlık yasasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptali yönünde karar vermişti.



Yasanın iptali Berlusconi'yi yolsuzluk ve rüşvetle suçlayan, ancak dokunulmazlık yasası nedeniyle askıya alınan iki davanın yeniden görülmeye başlanmasını da mümkün hale getirdi.