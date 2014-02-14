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Başbakan'ın doktoru: Erdoğan son derece sağlıklı

Erdoğan'ın doktoru AKP'li vekil: İçtiği su, yediği yemekle ilgili önlemler alınıyor, bu tüm dünyada böyledir

14 Şubat 2014 09:54

Başbakan’ın doktoru, AKP’li Cevdet Erdöl, “Başbakan son derece sağlıklı. Ciddi takip gerektirecek sağlık sorunu yok” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorluğunu yapan AKP Milletvekili Cevdet Erdöl, Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “Üç yıldan beri uzun boylu adamın ölmesini bekliyoruz diyenler var” sözleri üzerine Tayyip Erdoğan’ın sağlık güvenliği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Erdöl, TBMM’deki sohbetinde, Başbakan’ın sağlık güvenliği açısından her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Şimdiye kadar risk oluşturan bir vaka tespit etmedik. Tüm dünya liderleri nasıl korunuyorsa, sağlığı ile ilgili nasıl önlemler alınıyorsa, biz de birebir bu uygulamaları yapıyoruz. Bunun belli kuralları var, uluslararası alanda uygulanan kuralları var. İçtiği su, yediği yemekle ilgili önlemler alırsınız, bu tüm dünyada böyledir.

 

Kendisi de çok özenli

 

Bunun için gerekli tüm teknik donanımlara sahibiz. Hiçbir eksiğimiz yok. Bu çağın sahip olduğu tüm imkanları kullanıyoruz. Ayrıca, Başbakan son derece sağlıklı. Ciddi takip gerektirecek sağlık sorunu yok. Biz tıbbi anlamda gerekli önlemleri alıyoruz. Kendisi de uyarılarımıza özen gösteriyor.”

 

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