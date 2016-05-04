Başbakan'ın "Destan yazdılar" dediği AKP'lilerle HDP'liler arasındaki diyaloglar tutanaklara böyle yansıdı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, dokunulmazlıkla ilgili anayasa görüşmelerinde “Destan yazdılar” dediği AKP’li milletvekilleri, yapılan iki toplantıda da HDP’lilere karşı tekme ve yumruklarını konuşturdu. Komisyonun 28 Nisan’daki ilk toplantısında AKP’li Fatma Benli, HDP’li Çağlar Demirel’in salona gelmesi üzerine koltuğundan kalkarak yerini Demirel’e verdi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bu sırada başlayan “nezaket” tartışması, tutanaklara şöyle yansıdı:

İdris Baluken (HDP): (Genel Kurul’da yaşananlarla ilgili) 150 kişi 1 adamın üstüne saldırmışsınız. Ne nezaketi. Ayıp, insan utanır biraz ‘nezaket’ derken.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yakışmıyor Sayın Baluken.

İdris Baluken: Bakansın, sana yakışıyor mu? Benim söylediğimde yanlış hiçbir şey yok.

Bakan Bozdağ: Olur mu, sabahtan beri hakaret ediyorsunuz.

İdris Baluken: Hakaret unsuru içeren bir şey kullanmadım, hepsine bakın.

Bakan Bozdağ: Sabahtan beri burada bağırıp, engelliyorsunuz.

İdris Baluken: Hadi oradan!

Mustafa Köse (AKP): Konuşmaya bak! Ne biçim konuşuyorsun sen!

Ali İhsan Yavuz (AKP): Kimsin sen!

Ahmet Yıldırım (HDP): Sen kimsin!

Diyalogların ardından salonda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Vekiller, birbirlerine sandalye ve su şişesi fırlattı, oturum ise 4 gün sonraya ertelendi.

Kavgada ikinci gün

2 Mayıs’ta yapılan ikinci oturumda AKP, olası bir kavgada fiziki üstünlüğü sağlayabilmek için milletvekillerini komisyona yığdı. Sakin başlayan oturumu hareketlendiren diyaloglar ise şöyle:

Bakan Bozdağ: Geçen hafta burada milletvekillerimize yakışmayan bir itişme yaşandı. Orada bazı milletvekili danışmanları bu şiddetin içinde yer aldılar.

Garo Paylan (HDP): Hayır almadılar. (Karşılıklı laf atmalar)

Ayşe Acar Başaran (HDP): Sen kime vuruyorsun? Başkan, müdahale eder misin, “Vururum” dedi.

Bu diyalogdan sonra salonda tansiyon birden yükselirken, HDP’li Garo Paylan ile AKP’li Mehmet Metiner arasında yumruklaşma başladı. Çok sayıda AKP ve HDP’li milletvekili masalardan atlayarak birbirine girdi. Yumruk darbeleriyle yere düşen Baluken, yerde tekmelendi. Kavgada Baluken’in omzu çıkarken, AKP’li Sami Ceylan’ın da burnu kanlar içinde kaldı.