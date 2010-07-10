Başbakan'ın davetini SP ve BBP yanıtladı, CHP MYK'yı bekliyor

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CHP önce değerlendirecek



Başbakan Erdoğan'ın, saat 12:00 sularında gönderilen özel kurye ile gönderilen "terör konusunu görüşme talebi"ne ilişkin davet mektupları CHP, SP ve BBP'ye ulaştı. Davette Erdoğan, görüşmenin Meclis’te olmasını istedi.Başbakan’ın terör konusunu görüşmek için davet içeren mektupları, saat 12:00 sularında CHP, BBP ve SP'ye özel kuryeyle gönderildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme talebine ilişkin mektubuyla ilgili olarak, ''Görüşmeye katılacağım. Günü ve saatini Pazartesi günü MYK'da belirleyeceğiz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir'e yaptığı yurt gezisi sırasında, gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği mektuba ilişkin sorusu üzerine, bu görüşmeye katılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, görüşme saati ve gününün 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek MYK toplantısında belirleneceğini bildirdi.

SP ve BBP randevu verdi

SP, görüşmenin Çarşamba günü saat 14:00'te olabileceği belirtirken, BBP ise aynı gün saat 16:00'da görüşmek istedi.Başbakan Erdoğan, MHP ve BDP’yle görüşmeyeceğini daha önceden bildirmişti.