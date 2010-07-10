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Başbakan'ın davetini SP ve BBP yanıtladı, CHP MYK'yı bekliyor

Başbakan Erdoğan'ın terör konusunu görüşmek için davet içeren mektup, saat 12:00 sularında CHP, BBP ve SP'ye gönderildi.

10 Temmuz 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın, terör konusunu Meclis'te görüşmek üzere CHP,  BBP ve SP'ye gönderdiği davet mektuplarına, partilerden olumlu yanıt geldi. SP, görüşmenin Çarşamba günü saat 14:00'te olabileceği belirtirken, BBP ise aynı gün saat 16:00'da görüşmek istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakanla görüşeceğini ancak gün ve saatine pazartesi günü yapılacak MYK'da karar verileceğini söyledi.


Başbakan Erdoğan'ın, saat 12:00 sularında gönderilen özel kurye ile gönderilen "terör konusunu görüşme talebi"ne ilişkin davet mektupları CHP, SP ve BBP'ye ulaştı. Davette Erdoğan, görüşmenin Meclis’te olmasını istedi.

Başbakan’ın terör konusunu görüşmek için davet içeren mektupları, saat 12:00 sularında CHP, BBP ve SP'ye özel kuryeyle gönderildi.


CHP önce değerlendirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme talebine ilişkin mektubuyla ilgili olarak, ''Görüşmeye katılacağım. Günü ve saatini Pazartesi günü MYK'da belirleyeceğiz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir'e yaptığı yurt gezisi sırasında, gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği mektuba ilişkin sorusu üzerine, bu görüşmeye katılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, görüşme saati ve gününün 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek MYK toplantısında belirleneceğini bildirdi. 





SP ve BBP randevu verdi


SP, görüşmenin Çarşamba günü saat 14:00'te olabileceği belirtirken, BBP ise aynı gün saat 16:00'da görüşmek istedi.

Başbakan Erdoğan, MHP ve BDP’yle görüşmeyeceğini daha önceden bildirmişti.


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