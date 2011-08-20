Başbakan'ın davasını reddeden hakim CHP'ye danışman oldu

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ı kedi olarak gösteren karikatüre açılan davayı reddeden eski hâkim Mithat Ali Kabaali, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,MYK’daki köklü revizyonun ardından Meclis ve Parti’deki “A takımını” da yenilemeye başladı. CHP lideri, Başbakan Erdoğan’ı kedi olarak gösteren karikatürist Musa Kart hakkında açılan davayı reddeden Hâkim Mithat Ali Kabaali’yi danışman olarak atadı.



Seçimlerden sonra özel kalem müdürlüğüne Tuncay Ceylan’ı atamasının ardından özel kalem müdür yardımcılığına Kemal Işıldak’ı getiren CHP Lideri, asıl sürprizi ise danışman kadrosunda yaptı.



Vatan gazetesinin haberine göre; Kılıçdaroğlu, kamuoyunda “kedi karikatürü davası” olarak bilinen ve Başbakan Erdoğan tarafından açılan davada beraat kararı veren eski hâkim Kabaali’yi partide kendisine danışman yaptı. Kabaali, beraat kararıyla 2006 yılında Gazeteciler Cemiyeti tarafından, karikatürist Musa Kart ile birlikte “Basın Özgürlüğü” ödülüne layık görülmüştü. Seçimlerden önce Şişli 1. Asliye Ceza Hâkimliği’nden istifa eden Kabaali, CHP’den Hatay’dan milletvekilli aday adayı olmuş, ancak listeye girememişti. Adaylık için istifa eden hâkim ve savcılar diğer memurlar gibi görevlerine geri dönemedikleri için Kabaali, emekli olmamasına rağmen cübbesini yeniden giyememişti.

“Tebessüm ettirir"



Kabaali, kedili karikatür davasında suç unsurunun bulunmadığını şu gerekçeyle açıklamıştı:





“Siyaset adamlarının politikaya atılırken haklarında verilecek haber ve eleştirilerin sert olacağını öngörmeleri gerekir. Karikatürün gözleyeni düşünmeye ve tebessüm ettirmeye yönelik, ince zekâ ve yetkinlik ürünü, genellikle içeriğinde anlam kaymaları bulunan, güncel bir olayla ilgili abartılı vurgular taşıyan ve az sözlü ya da çizgisel anlatım sanatı olduğu kabul edilmektedir.”



Kılıçdaroğlu, Meclis grubu vitrininde de değişikliğe gitti. Yıllardır CHP GrupMüdürü olarak görev yapanMustafa Gül’ün yerine, grup müdürlüğüne Levent Bayraktar’ı atadı. Grup’ta ikinci sürpriz değişiklik grup basın müşavirliği kadrosunda yapıldı. Yıllardır bu görevi yürüten Baha Ülgen’in yerine Habertürk’ün eski parlamento muhabiri Ali Öztunç, Grup Basın Müşaviri olarak atandı.



12 Haziran seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı olan Öztunç, Kılıçdaroğlu’nun partideki danışmanları arasındaydı. Kanal D, Show TV, Vatan Gazetesi ve Habertürk Gazetesi’nde parlamento muhabirliği görevini yürüten Öztunç’un “En Son Umutlar Ölür” isimli bir de kitabı bulunuyor.

Genişleyecek



Kılıçdaroğlu’nun, Genel Merkez’deki Ali Kılıç, Recep Cengiz ve yeni göreve atanan Mithat Ali Kabaali’nin yanı sıra çok sayıda yeni ismi danışman olarak görevlendireceği öğrenildi. CHP Lideri’nin kendisini gölge gibi takip edecek ve konuşmalarının hazırlanmasına yardımcı olacak yeni bir ekip kuracağı bildirildi.





