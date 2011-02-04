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Başbakan'ın danışmanı istifa etti

Başbakan'ın Basın Danışmanı Kemal Öztürk görevinden ayrıldı.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Başbakan'ın Basın Danışmanı Kemal Öztürk görevinden ayrıldı. Öztürk, “Çok yoğun, yorucu ve stresli görevimde artık nöbet değişimi vakti geldi” dedi.

Başbakanlık Basın Danışmanı Kemal Öztürk, 2003'ten bu yana Ankara'da basın danışmanlığı yaptığını, bu sürenin 5 yılının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la, 3 yıla yakınının da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğini söyledi. Öztürk, ''Ülkeme böyle hizmet ettiğim için çok büyük onur duydum'' dedi.

Kemal Öztürk, şunları kaydetti:

''Ancak basın ve siyaset kurumları arasında geçen çok yoğun, yorucu ve stresli görevimde artık nöbet değişimi vakti geldi. Bu nedenle gururla sürdürdüğüm Başbakanlık Basın Danışmanlığı görevimden bugün itibariyle ayrıldım. Bir süre aileme vakit ayırarak dinleneceğim. Niyetim İstanbul'a dönerek uzun soluklu, kalıcı eserler bırakacak çalışmalar yapmak. Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.''


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