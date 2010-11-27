Başbakan'ın çılgın projesi bu mu?



T24 - Mehmet Demirkaya

Özel Proje

20 katlı otel

Haliç’ten çıkartılan çamurun pompalandığı, Alibeyköy’deki eski taşocağının bulunduğu, yaklaşık 500 bin metrekarelik alan “özel proje alanı” ilan edildi. Bölgeye lunapark, hayvanat bahçesi, sinema,tiyatro, müze, alışveriş merkezleri, yüzme havuzu, su tesisleri, buz pisti, otel, motel, lokantan, çay bahçesi gibi pek çok ünite yapılabilecek. Projeyi gerçekleştirecek olana, 30 yıllığına kullanım hakkı devri yapılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Alibeyköy’de bulunan 500 bin metrekareden büyük bir rekreasyon alanı için kısa sürede hızlı bir şekilde hazırladığı “özel proje” ile ilgili imar planı değişikliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kabul etti.Belediye ayrıca, imar planı değişikliğinden 2 gün sonra, söz konusu arazinin kullanım hakkının 30 yıllığına devri için Belediye Meclisi’nden yetki de aldı.Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 5 Ekim 2010 tarihinde onay verdi. Bir gün sonra projenin dağıtımı yapıldı. Bir gün sonra Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşü alındı. 8 Ekim 2010 tarihinde ise İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Ulaşım Müdürlüğü’nün proje ve 11 Ekim 2010 tarihinde de İSKİ’nin görüşü alındı. Ekim ayı içinde hazırlıkları tamamlanan projenin dosyası, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısına sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihinde belki de bu kadar kısa sürede hazırlanan bir başka dosya görmedi.Belediye Başkanlığı döneminde Haliç’ten çıkartılan çamuru, eski taş ocağına pompalatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz aylarda sözünü ettiği “çılgın proje” bu olabilir mi?Belediye Meclisi’ne sunulan “Özel Proje” ile ilgili İmar Komisyonu raporunda şöyle deniyor:“Bu alan üzerinde özel bir proje yapılması düşünüldüğü, yapılacak özel proje alanında Bölge Parkı ve içerisinde (Tema Park) otel, motel vb. konaklama tesisleri, lokanta, kafe, çay bahçesi, büfe, perakende satış birimleri gibi ticaret üniteleri, mağaza ve çarşı içeren alışveriş merkezleri, sinema tiyatro, lunapark, hayvanat bahçesi, müze, sergi salonları, su oyunları ve su tesisler, yüzme havuzu, buz pisti, satış poligonu, duvar tenisi gibi spor salonları, su oyunları ve su sporları, hobi bahçeleri dini tesisler ile bu tesisleri destekleyen fonksiyonları içeren özel proje alanına alınması için gerekli plan çalışmalarının yapılması hususunda, adı geçen parsellerin tamamına yakınının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan yerde özel bir proje yapılması düşünüldüğünden bahisle istenen plan çalışmasının yapılması hususunda gereği tarafımızdan istenmiştir”. “Dünyadaki örneklerine bakıldığında, Tema Parklar genellikle Disneyland türü eğlence mekanlarını da içeriyor.Belediye Meclisi’nin kabul ettiği 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği ile, söz konu proje kapsamında yapılacak otel ve alışveriş merkezleri 20 kat olabilecek. İstenen inşaat emsali ise Belediye Meclisi tarafından yüzde 40’dan yüzde 30’ düşürüldü. İmar değişikliği 24 Kasım 2010 tarihinde kabul edildi. 26 Kasım 2010 tarihinde ise alanın 30 yıllığına kullanım hakkının devriyle ilgili Belediye Meclisi’nden yetki alındı.