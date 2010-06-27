T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakanın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gediktepe'ye gitmek istediğini söyledi.

27 Haziran 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gediktepe'deki mevzide çömelmiş fotoğrafının eleştirilmesi üzerine muhalefet liderlerine yönelik "önce onlar oralara gitsinler" sözlerine ilk yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri Gediktepe'ye gitmek istediğini, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. 

     Kılıçdaroğlu, Ayaş'ta düzenlenen Dut Festivali'ne katılmak üzere CHP Genel Merkezinden ayrılmadan önce gazetecilerin, bugün bir gazetede yer alan, sınır karakollarını ziyaret edeceğine ilişkin haberle ilgili sorularını yanıtladı.
     Gediktepe'ye gitme niyetinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Daha önce Sayın Genelkurmay Başkanı ile bir cenaze töreninde yaptığımız kısa konuşmada, Sayın Genelkurmay Başkanımız bu konuda yardımcı olacağını ifade etti. Görüşmeler devam ediyor. Gediktepe'ye gitmek istiyorum'' diye konuştu.
     ''Yalnızca Gediktepe'ye mi gitmeyi düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un terör konusunda kendisine brifing de verebileceklerini ifade ettiğini belirterek, koşulların uygun olması halinde brifing alıp, daha sonra da Gediktepe'ye gitmek istediğini söyledi.
     Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine de ziyarete ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, takvimin ortak belirleneceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24