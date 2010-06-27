Başbakanın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gediktepe'deki mevzide çömelmiş fotoğrafının eleştirilmesi üzerine muhalefet liderlerine yönelik "önce onlar oralara gitsinler" sözlerine ilk yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri Gediktepe'ye gitmek istediğini, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, Ayaş'ta düzenlenen Dut Festivali'ne katılmak üzere CHP Genel Merkezinden ayrılmadan önce gazetecilerin, bugün bir gazetede yer alan, sınır karakollarını ziyaret edeceğine ilişkin haberle ilgili sorularını yanıtladı.

Gediktepe'ye gitme niyetinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Daha önce Sayın Genelkurmay Başkanı ile bir cenaze töreninde yaptığımız kısa konuşmada, Sayın Genelkurmay Başkanımız bu konuda yardımcı olacağını ifade etti. Görüşmeler devam ediyor. Gediktepe'ye gitmek istiyorum'' diye konuştu.

''Yalnızca Gediktepe'ye mi gitmeyi düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un terör konusunda kendisine brifing de verebileceklerini ifade ettiğini belirterek, koşulların uygun olması halinde brifing alıp, daha sonra da Gediktepe'ye gitmek istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine de ziyarete ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, takvimin ortak belirleneceğini kaydetti.

