Başbakan'ın beğenmediği cami değişiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yapılması planlanan 10 bin kişilik camiyle ilgili projeyi beğenmedi. Bunun üzerine projede revizyona gidilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama, Caminin yapımını üstlenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk'tan geldi.

Kavuk, Başbakan Erdoğan'ın kendisine sunulan projeyi beğenmediğini bunun üzerine projede revizyona gidilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kavuk, Başbakan Erdoğan'ın Malatya programı kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini anımsatarak, burada bir kişinin, "Malatya mitingini gerçekleştireceğiniz alanda bir hayırsever tarafından cami yaptırılacak. Eğer cami yapılırsa o alan daralacak. O caminin oraya yapılmasına müsaade etmeyin" talebini ilettiğini söyledi.

Yer konusunda muhalefeti olmadı

2 yıldır çalıştıkları projenin yeriyle ilgili Başbakan Erdoğan'ın şunları söylediğini ifade etti:

"Yer hususunda bir şey diyemem, inceleyeceğim ama cami deyince ben bir şey diyemem, ayaklarım yerden kesilir. Miting alanına gideceğim, orada da görmüş olacağım."

Başbakan Erdoğan'ın tekrar bilgi istediğini belirten Kavuk, "Yer üzerinde bir muhalefeti olmadı. Biz sözlerinden, 'Malatya adına, olması iyi olur. Zaten merkezde cami olması lazım' manasını anladık. Sadece mimaride bazı önerileri oldu. Allah nasip ederse yeniden çizimlerle farklı bir konseptle bir sunumu sayın Başbakanımızdan bir randevu alarak kendisine arz edeceğiz. Başbakanımızın projeyi değerlendirmeye alması bizi mutlu ediyor. Belki bilmediklerimiz olabilir" şeklinde konuştu.

Kavuk, "Öneri yine manendir, bilerektir. Onu da değerlendireceğiz. Tabii memleketimizin Başbakanı. Bu kadar, memlekete emeği var. Önerileri dinlemek, değerlendirmek, anlaşmak bizi mutlu eder" dedi.

10 bin kişilik cami

Kavuk projeyle ilgili de şu bilgileri verdi:

— Cami 6 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Kapalı alanı 4 bin metrekare olacak.

— Bin 100 küsur kişi kadın mahfili var. Kadınlar abdest alma yerlerinden camiye asansörle çıkacak. Engelliler ve yaşlılar için camiye uygun rampa ve yollar yapıldı.

— Cami 10 milyon dolara mal olacak' haberleriyle ilgili) Parasını deşifre etmek beni mutlu etmiyor ancak cami, kubbesine yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek. Isısı yaz kış 16 derece olacak, yerden ısıtmalı olacak.

— Kapalı alanında 6 bin, avlusunda da 4 bin kişi namazlarını eda edebilecek.