Başbakan'ın başmimarı silüetin bozulmasına karşı

T24 -

Taraf gazetesinin haberine göre, Tarihî Yarımada’nın siluetiyle özdeşleşen Sultanahmet Camii’nin minarelerinin arasından yükselen gökdelenlere karşı tepki AKP’ye yakın bazı isimlerin de katılımıyla büyüyor. Kısa bir süre önce biraraya gelen ‘İstanbul Sahipsiz Değil’ adlı inisiyatifin, tarihî siluetin korunmasıyla ilgili hazırladığı ‘İnsafa Çağrı’ bildirisine imza atan binlerce kişinin arasında “Başbakan Erdoğan’ın baş mimarı” olarak bilinen, hem AKP’nin hem de doğrudan Başbakan’ın pek çok mimari projesini gerçekleştiren Yüksek Mimar Muharrem Hilmi Şenalp de var.AKP Genel Merkez Binası’ndan İDO’nun bazı iskelelerine, Başbakan’ın şahsi konutlarından yurtdışındaki cami projelerine onlarca çalışmada imzası olan Hilmi Bey, Başbakan’ın en yakın dostlarından biri. Hilmi Bey’le birkaç gün önce bir telefon görüşmesi yaptım. Açıkçası, ‘İnsafa Çağrı’ bildirisine imza attığının vurgulanmasını pek de istemediğini, bu bildirinin ortaya çıkmış olmasının başlı başına önemli olduğunu söyledi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı ve inşaatı yapan ASTAY Gayrimenkul arasında büyük bir krize dönüşen gökdelenlere karşı bir bildiride Hilmi Bey’in imzasının bulunması büyük önem taşıyor.Hilmi Bey’e ortaya çıkan krizle ilgili Başkan Kadir Topbaş’la görüşüp görüşmediğini sordum. Hilmi Bey’in söylediğine göre Başkan Topbaş son derece üzgün ve soruna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak Tarihî Yarımada’nın siluetine karışan gökdelenler artık AKP’li çevre ve kurumları da karşı karşıya getirmiş durumda. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın geçen eylül ayında İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediye Başkanlıkları ile İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı’na bir yazı göndererek gökdelenlerin silueti bozmayacak bir yüksekliğe indirilmesini istediği biliniyor. Fakat bu yazıya rağmen inşaat devam ediyor. Bakan Günay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bazı yetkilileri yaşanan kriz nedeniyle sert bir şekilde uyardığı ve bazı suçlamalar yönelttiği de gelen haberler arasında.Belediye Meclisi geçen cuma günü toplanarak, İstanbul için “Siluet Ana Planı” oluşturulması yönünde bir karar aldı. Kararda artık kentin siluetini bozacak yapılaşmaya izin verilmeyeceği vurgulandı. Haber birkaç gün önce gazetelerde siluete karışan gökdelenlere ilişkilendirilerek verildi.Belediye Meclisi’ni yakından takip eden bazı kaynaklardan öğrendiğime göre, alınan karar Zeytinburnu’nda yükselen gökdelenlerle ilgili hiçbir yaptırım içermiyor. Yalnızca geleceğe yönelik temenni düzeyinde bir “suluboya” karar olarak tanımlanıyor. Belediye Meclisi toplantısına doğrudan gökdelenlere yönelik bir karar metninin geldiği ancak gündeme getirilmediği de iddia ediliyor. Umarım haksız çıkarım ama bu haliyle gökdelen krizi tam bir kaosa dönüşmüş durumda. En büyükleri 36 ve 26 kat olan gökdelenlerin siluete karışmaması için en az 15 kat tıraşlanması gerekiyor. İnşaatı yapan şirket tıraşlamayı kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü inşaat bugüne kadar yasal bir şekilde ilerlemiş. Ancak diğer yandan Kültür Bakanlığı’nın Belediye’ye yaptığı uyarılar var. Eğer yüksekliğin düşürülmesi yönünde bir karar çıkarsa bunun maliyetini kimin üstleneceği de ayrı bir tartışma konusu.İstanbul’a önemli hizmetler vermiş olan Başkan Topbaş’ın önünde şimdi zorlu bir sınav var.