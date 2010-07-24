Başbakan'ın Altın çileğine talep patlaması

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarabya'da bir kuruyemişçiyi ziyareti sırasında satın almak istediği ve 'Başbakan'ın Sağlık sırrı' diye adlandırılmaya başlanan altın çileğe talep patlaması yaşanıyor.



Dün ilk olarak hurriyet.com.tr'nin ulaştığı altın çileğin Türkiye'deki tek ithalatçısı olan Malatyalılar Gıda'nın sahibi Ayhan Karadoğan ise bu artan talebe pek de sevinemiyor.

TELEFONLARIMIZ KİLİTLENDİ

Haberin hurriyet.com.tr'de yayınlanmasının ardından telefonların hiç susmadığını belirten Karadoğan, "Türkiye'nin her bölgesinden telefonlar geldi. Herkes bize ürünü sordu ve satın almak istediklerini iletti. Fakat bizim elimizde hiç ürün kalmadığı için hiç birine olumlu bir yanıt veremedik" dedi.



Başbakan'ın 1 kilo satın almak isteile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan altın çileğin ithalatını artırmak için düğmeye bastıklarını ifade eden Karadoğan, "Ne kadar istesek de ürün gemilerle geldiği için en erken 2 ayda Türkiye'ye getirebiliriz. Bugün hurriyet.com.tr'de haberin çıkmasıyla yağan talebe cevap verebilmek için bir parti altın çilek için anlaşmaya vardık. Bir konteynır dolusu altın çilek Güney Amerika'dan yola çıkacak Eylül ayı sonunda Türkiye'de olacak" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ YETİŞTİRİCİLER DE KURUTMANIN PEŞİNDE

Türkiye'de halk arasında 'yer kirazı' diye de bilinen ve ağırlıklı olarak Mersin civarında yetiştirilen bu ürünün yetiştiricileri de bu haberden sonra harekete geçtiler. Kendilerini bu ürünü yetiştiren üreticilerin de aradığını söyleyen Karadoğan, "Beni dün arayanlar yetiştiriciler bu yaş ürünü nasıl kurutabiliriz şeklinde sorular yöneltiyorlar. Altın çileği kurutmak çok uzun süren ve zahmetli bir işlem diye biliyoruz. Çok da fazla teknik bir bilgimiz yok bu konuda. Eğer bu ürünü Türkiye'den de kurutanlar olursa onlardan da alım yapabiliriz" şeklinde konuştu.

ALTIN ÇİLEĞİN FAYDALARI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığını borçlu olduğu Altın çilek, kilo vermeden, kan dolaşımına kadar bir çok hastalığa iyi geliyor. İşte Altın Çilek'in faydaları:

- Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir.

- Kilo vermeye yardımcı ve son derece faydalı bir meyvedir.

- Diyabet ( şeker) hastalarına faydalı olduğu gözlemlenmiştir.

- Antioksidan oranı yüksektir.

- Kalp,verem ve idrar yolu hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

- C,B1,B2,B3 ve keroten gibi vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir.

- Potasyum değeri çok yüksek bir meyvedir.

- Kalsiyum değeri aşırı zengin olduğundan okul öncesi çocukların gelişiminde çok etkilidir.

- Metabolizmanın hızlı çalışmasına katkıları olduğu bilinmektedir.

- Kan dolaşımını düzenlemede pozitif etkileri vardır.

- İdrar söktürmeye faydaları vardır.

- Kalorisi azdır. Sindirim sistemindeki parazitleri yok etmeye yardımcı olur.

- Aroma ve mayhoş tadından dolayı pastacılık, dondurma aroması olarak ve marmelat yapımında kullanılır.

- Meyve salatalarında, tatlılarda ve turtalarda kullanılır.

- Reçeli son derece lezzetlidir.

- Cildi güneşten korumada ve cilt kanseri tedbir olarak deri gerici özelliği olduğundan, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

- Kandaki fazla ürik asitin atılmasına yardımcıdır.

- İçerisinde 8 ayrı alkolid bulunmaktadır. Bu alkolidler bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanılmaktadır.

- Kanı arındırmaya yardımcı olur. Görme sinirlerini yapılandırmaya yardımcı olur.

- Prostat ve boğaz hastalıklarının tedavisinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir.



