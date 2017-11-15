Başbakan'ın afişini yırtmakla suçlanan 3 kişi, hakim karşısında

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Balçova ilçesinde, reklam panosunda asılı olan Başbakan Binali Yıldırım\'ın afişini yırtmakla suçlanan Barış B. (36), Erol P. (47) ve Lokman D.\'nin (29) \'mala zarar verme\' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanıklar, ifadelerinde, alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını iddia etti.

AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı\'nca, 16 Nisan\'da yapılan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya Caddesi\'ndeki reklam panosuna, üzerinde Başbakan Yıldırım\'ın fotoğrafı olan ve \'Önce memleket, tabi ki evet\' yazısı yer alan afiş asıldı. Şüpheliler Barış B., Erol P. ve Lokman D., iddiaya göre, 20 Mart günü araçlarıyla yolda giderken, afişi görerek, reklam panosu önünde durdu. Şüpheliler, afişi yırttıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından AK Parti Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim Özen\'in şikayeti üzerine şüpheliler hakkında \'mala zarar verme\' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 21\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına AK Parti Balçova İlçe Başkanı Özen ile tutuksuz sanıklar Barış B., Erol P. ve Lokman D. katıldı. Sanıklardan servis şoförü Barış B., olay günü alkollü olduğunu, olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını ve siyasi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Diğer sanık servis şoförü Erol P. ise araçla giderken, tuvalet ihtiyacı için durduklarını söyleyerek, \"Önce Barış ile Lokman indi. Gelen sesler üzerine ben indim. Oradaki bekçi ile tartışıyorlardı. Ben, afiş yırtmadım. O gün alkollüydük. Herhangi bir art niyetimiz, siyasi bir kastımız yoktur\" dedi.

İşçi olan diğer sanık Lokman D. de olay günü alkollü olduklarını, ne yaptıklarını bilmediklerini, olay sonrası polislerin kendilerini arayınca işin ciddiyetini anladıklarını, siyasi kastlarının olmadığını ve olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

\'ÖZÜR DİLEDİLER\'

AK Parti Balçova İlçe Başkanı Özen, Başbakan Yıldırım\'ın fotoğrafının yer aldığı afişi reklam panosuna kendilerinin astığını belirterek, şunları söyledi:

\"Olay yerine yakın bir inşaatın bekçisi başkan yardımcımızı arayıp durumu bildirmiş. Başkan yardımcım da bana bildirdi. Polise bilgi verip olay yerine gittik. Reklam panosunda bulunan Başbakanımız Binali Yıldırım\'ın fotoğrafının yırtılarak indirildiğini, Başbakanımızın resmi üzerinde ayak izleri olduğunu, fotoğrafın buruşturularak inşaat alanına atıldığını gördük. Olaydan sonra sanıklar gelerek özür dilediler. Ancak olay yerinde Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza hakaret edilmiş olunması ve Başbakanımızın fotoğrafı üzerinde ayak izleri olması nedeniyle uzlaşmayı kabul etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim.\"

Hakimin, Özen\'e maddi ve manevi kayıplarının olup olmadığına dair sorduğu soru üzerine Özen, maddi olarak 500 TL, manevi olarak ise paha biçilmez zararlarının olduğunu söyledi. Hakim, gelecek duruşmada inşaat bekçisi ve AK Parti Balçova başkan yardımcısının tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.